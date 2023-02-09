فيديو.. انتشال كلب عالق تحت الركام في تركيا

وثق مقطع فيديو عمال إغاثة وهم يحاولون إخراج كلب صغير علق بالركام جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا فجر الاثنين.

ويظهر عمال الإنقاذ وهم يقومون بعملية معقدة لإنقاذ الكلب بأياديهم العارية فيما يقوم أحدهم بتقديم الماء له.

Some more heartwarming footage coming out of the Turkey earthquake zone, rescuers we able to free a little friend!

(https://t.co/04q4SYvMUs) pic.twitter.com/8xPUil5gJW — 🥀_Imposter_🕸️ (@Imposter_Edits) February 8, 2023

وارتفعت حصيلة الضحايا، مساء الأربعاء، لتصبح 15 ألف شخص في كل من سوريا والعراق، وسط تحذيرات رسمية من أن العدد سيرتفع.

وذكر مسؤولون وأطباء أن أكثر من 12.391 شخصاً قضوا في تركيا، و2662 في سوريا.

الوضع صعب

كما أصيب أكثر من 50 ألف شخص بجروح في تركيا، و5000 في سوريا، جراء الزلزال الذي بلغت قوته 7,8 درجة.

ويعثر عمال الإنقاذ على مزيد من الناجين تحت الأنقاض رغم تضاؤل الأمل، حيث يعمل رجال الإنقاذ في سباق مع الزمن لانتشال ناجين محتملين محاصرين تحت أنقاض آلاف المباني التي انهارت بفعل الزلزال.

وفي تركيا، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ أن عدد وفيات الزلزال ارتفع إلى أكثر من 12,873 قتيلا، فيما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن حصيلة ضحايا الزلزال في سوريا ارتفعت إلى نحو 3200 قتيل.

كما أصيب نحو 63 ألف شخص بجروح في تركيا، وأكثر من 5000 في سوريا، جراء الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة.