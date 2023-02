فيديو.. انتشال كلب عالق تحت الركام في تركيا

وثق مقطع فيديو عمال إغاثة وهم يحاولون إخراج كلب صغير علق بالركام جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا فجر الاثنين.

ويظهر عمال الإنقاذ وهم يقومون بعملية معقدة لإنقاذ الكلب بأياديهم العارية فيما يقوم أحدهم بتقديم الماء له.

Some more heartwarming footage coming out of the Turkey earthquake zone, rescuers we able to free a little friend!

