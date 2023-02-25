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فيديو.. انفجارات خلال سباق في الكاميرون تؤدي لإصابة 19 رياضيا

منذ 8 دقائق
انفجارات خلال سباق في الكاميرون

انفجارات خلال سباق في الكاميرون

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قال طبيب في غرب الكاميرون إن 19 رياضيا يتلقون العلاج بعد إصابتهم (السبت 25-2-2023) جراء عدة انفجارات صغيرة خلال سباق عدو في المنطقة التي يقاتل فيها انفصاليون ناطقون بالإنجليزية القوات الحكومية.

ولم يصدر أي تعليق عن السلطات في بلدة بويا بمنطقة جنوب غرب البلاد حيث كان 529 رياضيا يركضون لصعود أعلى جبل في غرب ووسط أفريقيا في إطار سباق جبل الكاميرون للأمل.

وأعلن الجناح المسلح لمجلس إدارة أمبازونيا، وهي واحدة من جماعات الميليشيات الانفصالية، مسؤوليته عن الانفجارات.

وقال المتحدث باسم الجماعة كابو دانيال لرويترز “هدفنا الأساسي كان قوات النخبة الكاميرونية … التي كانت تتولى مهمة تأمين الرياضيين. لن نسمح للكاميرون بمواصلة الاحتلال”.

وقال مارتن موكاكي مدير مستشفى بويا الإقليمي لرويترز عبر الهاتف “نُقل 19 رياضيا مصابا إلى منشأتنا. اتخذنا الإجراءات الطبية اللازمة لثلاثة منهم. وحالتهم مستقرة ولم نسجل أي وفيات”.

وشارك في السباق رياضيون من شرق ووسط وشمال أفريقيا ومن فرنسا.

وبدأ التمرد الانفصالي في منطقتي شمال غرب وجنوب غرب الكاميرون الناطقتين بالإنجليزية عام 2016 عندما احتج معلمون ومحامون على ما اعتبروه تهميشا لهم من جانب حكومة البلاد الناطقة بالفرنسية بشكل أساسي.

وكان للإجراءات الصارمة العنيفة التي شنتها قوات الأمن دور في تطرف الحركة. وأسفر الصراع الذي أعقب ذلك عن مقتل أكثر من ثلاثة آلاف شخص وتشريد ما يقرب من مليون آخرين.

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