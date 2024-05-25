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فيديو.. انهيار أجزاء من رصيف غزة العائم!

منذ 17 دقيقة
انهيار أجزاء من رصيف غزة العائم

انهيار أجزاء من رصيف غزة العائم

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انهارت أجزاء من الرصيف الأميركي العائم في قطاع غزة صباح (السبت 25-5-2024)، نتيجة الأمواج العالية التي جرفته إلى شواطئ مدينة أسدود، وفقاً لما نقلته القناة الـ12 الإسرائيلية.

وقالت القناة الإسرائيلية إن البحرية الإسرائيلية تحاول إنقاذ جزء الرصيف الذي انفصل بسبب تلاطم الأمواج، وربطه ببقية الرصيف، مؤكدة أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات.

ونشرت مقطعا مصورا يظهر مجموعة من الجنود الأميركيين وآخرين من البحرية الإسرائيلية، وهم يحاولون ربط الجزء المنفصل من الرصيف بقارب أميركي لإعادته إلى شواطئ غزة.

من جهتها، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن الجزء المنفصل عبارة عن قارب مسطح يستخدم لتفريغ وتحميل السفن.

وكانت القيادة المركزية الأميركية سنتكوم أعلنت في الـ16 مايو/أيار الجاري، الانتهاء من بناء الرصيف البحري العائم الذي أقيم قبالة شواطئ غزة.

وأوضحت وقتها في بيان أنه من المتوقع أن تبدأ شاحنات المساعدات الإنسانية في التحرك إلى الشاطئ خلال الأيام المقبلة، حيث ستتسلم الأمم المتحدة المساعدات وتنسق توزيعها في القطاع.

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