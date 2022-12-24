السبت 30 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 24 ديسمبر 2022 |
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فيديو.. ايرانيون يكتبون على الثلج "الموت لخامنئي" في طهران

منذ 4 دقائق
الاحتجاجات في ايران

احتجاجات في ايران - ارشيفية

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يواصل الايرانيون التعبير عن رفضهم للنظام الحاكم في ايران بكل الطرق، هذا وتتواصل الاحتجاجات الشعبية عقب مقتل الشابة الكردية مهسا أميني.

فقد أظهر مقطع فيديو من العاصمة الإيرانية، قيام بعض المواطنين بكتابة شعار “الموت لخامنئي” فوق سطح الثلوج التي سقطت على طهران لأول مرة في موسم الشتاء الحالي، وفق ما نقله موقع “إيران انترناشيونال”.

ومازالت التظاهرات والاحتجاجات تعم عدة مدن في أنحاء البلاد، حيث حمل أشخاص شعارات مثل “الموت لخامنئي، اللعنة على خميني”، و”الموت للباسيج” و”الموت للديكتاتور” من بين شعارات الاحتجاجات الشهيرة في البلاد.

ورغم مرور أكثر من 3 أشهر، لا تزال الانتفاضة الشعبية للإيرانيين ضد النظام مستمرة، وقد حظيت بدعم عالمي واسع من قبل الساسة والنشطاء المدنيين في مختلف الدول، كما استمر الإيرانيون بمختلف أنحاء العالم في تنظيم تجمعاتهم تضامناً مع الانتفاضة، وتنديدا بإعدام المتظاهرين.

ولم تتوقف الاحتجاجات في إيران منذ انطلاقها في سبتمبر\ايلول الماضي ووصلت شرارتها إلى 161 مدينة إيرانية على الأقل، وقتل ما لا يقل عن 460 متظاهرا، بينهم عشرات الأطفال والنساء.

فيما اعتقلت السلطات نحو 20 ألف شخص، وحكمت بالإعدام بتهمة “الحرابة” على 41 محتجا نفذت الحكم في اثنين منهم، مما أثار غضبا أمميا ودوليا.

كما لجأت السلطات الإيرانية إلى شتى أنواع القمع لإخماد الاحتجاجات على مستوى البلاد.

    المصدر :
  • العربية

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