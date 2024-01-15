فيديو بعنوان "ماذا تعتقدون؟".. القسام: الليلة سنخبركم بمصير 3 أسرى إسرائيليين

بعد يوم من نشرها تسجيلا مصورا لـ3 من الأسرى الإسرائيليين لديها بعنوان “حكومتكم تكذب”، بثت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) فيديو آخر بعنوان”ماذا تعتقدون؟”.

وتطرح كتائب القسام في التسجيل الجديد 3 احتمالات بشأن هؤلاء المحتجزين في قطاع غزة:

الاحتمال الأول: “هل قتلوا جميعا؟”، والاحتمال الثاني: “قتل بعضهم وأصيب الآخر”، والاحتمال الثالث: “ما زالوا على قيد الحياة”.

وقالت كتائب القسام في الفيديو: “الليلة سنخبركم بمصيرهم”.

وكانت القسام قد نشرت أمس تسجيلا مصورا للأسرى الإسرائيليين الثلاثة وهم، نوعا أرغماني (26 عاما) وتسكن في بئر السبع، ويوسي شرعابي (53 عاما)، وتايس فيرسكي (38 عاما)، ويسكن في تل أبيب.

ووجه هؤلاء الأسرى ضمن التسجيل مناشدة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإيقاف الحرب في غزة، لكن التسجيل لا يشير إلى مصيرهم الآن.

ونشر التسجيل بعد ساعات من إعلان الناطق باسم القسام أبو عبيدة في تسجيل مصور حصلت عليه قناة الجزيرة أن مصير العديد من الأسرى الإسرائيليين صار مجهولا، مؤكدا أن الاحتلال فشل خلال 100 يوم في تحقيق أهدافه بما فيها تحرير الأسرى.