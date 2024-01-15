الأثنين 3 رجب 1445 ﻫ - 15 يناير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فيديو بعنوان "ماذا تعتقدون؟".. القسام: الليلة سنخبركم بمصير 3 أسرى إسرائيليين

منذ 39 دقيقة
آخر تحديث: 15 - يناير - 2024 6:28 مساءً
3 من الأسرى الإسرائيليين لدى حماس

3 من الأسرى الإسرائيليين لدى حماس

A A A
طباعة المقال

بعد يوم من نشرها تسجيلا مصورا لـ3 من الأسرى الإسرائيليين لديها بعنوان “حكومتكم تكذب”، بثت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) فيديو آخر بعنوان”ماذا تعتقدون؟”.

وتطرح كتائب القسام في التسجيل الجديد 3 احتمالات بشأن هؤلاء المحتجزين في قطاع غزة:

الاحتمال الأول: “هل قتلوا جميعا؟”، والاحتمال الثاني: “قتل بعضهم وأصيب الآخر”، والاحتمال الثالث: “ما زالوا على قيد الحياة”.

وقالت كتائب القسام في الفيديو: “الليلة سنخبركم بمصيرهم”.

وكانت القسام قد نشرت أمس تسجيلا مصورا للأسرى الإسرائيليين الثلاثة وهم، نوعا أرغماني (26 عاما) وتسكن في بئر السبع، ويوسي شرعابي (53 عاما)، وتايس فيرسكي (38 عاما)، ويسكن في تل أبيب.

ووجه هؤلاء الأسرى ضمن التسجيل مناشدة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإيقاف الحرب في غزة، لكن التسجيل لا يشير إلى مصيرهم الآن.

ونشر التسجيل بعد ساعات من إعلان الناطق باسم القسام أبو عبيدة في تسجيل مصور حصلت عليه قناة الجزيرة أن مصير العديد من الأسرى الإسرائيليين صار مجهولا، مؤكدا أن الاحتلال فشل خلال 100 يوم في تحقيق أهدافه بما فيها تحرير الأسرى.

    المصدر :
  • الجزيرة

المزيد من أخبار العالم

صور من قطاع غزة
غزة تحت النار
عضو في الكنيست: بعيدون عن تحقيق أهداف الحرب
وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن
البنتاغون: وزير الدفاع الأميركي أوستن خرج من المستشفى
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان
غزة تحت النار
عبد اللهيان يدعو إلى التوصل لحل دبلوماسي لإنهاء الحرب على غزة

الأكثر قراءة

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
غزة تحت النار
ماكرون خلال تجمع لأقارب الرهائن في تل أبيب.. "اعتمدوا عليّ"
مزارع شبعا
اختراقٌ للحدود واشتباكات مع العدو.. "كتائب العز الإسلامية" تتبنّى عمليّة مزارع شبعا
صورة من الفيديو
فيديو جديد لحزب الله.. "يا هلا ومرحب"