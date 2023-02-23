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فيديو.. تحطم مروحية إيرانية تقل وزير إيراني ومقتل أحد مستشاريه

منذ ساعة واحدة

تحطم مروحية إيرانية تقل وزير الرياضة الإيراني

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تعرضت مروحية إيرانية كانت تقل وزير الرياضة الإيراني، حامد سجادي، وأحد مستشاريه لحادث تحطم أثناء هبوطها في مجمع رياضي بمدينة بافت في محافظة كرمان جنوبي إيران.

ووفقاً لوكالة وكالة “فارس” الإيرانية فقد أدى الحادث إلى مقتل إسماعيل أحمدي، مستشار الوزير الإيراني، وإصابة 14 شخصاً آخرين من بينهم الوزير الإيراني.

كذلك نقلت الوكالة عن رئيس هيئة الطوارئ بمدينة كرمان، أن وزير الرياضة حامد سجادي أصيب بنزيف دماغي نتيجة الحادث، حيث يجري العمل على نقله من مدينة بافت إلى أحد المراكز الطبية الكبيرة بمدينة كرمان القريبة.

وتستخدم إيران المروحيات في خدمات الإسعاف والنقل الحكومي والطوارئ ونقل أفراد القوات المسلّحة، ولكن منظومة المروحيات الإيرانية تتعرض أحياناً لأعطال فنية أثناء الطيران وتسقط بسبب منع استيراد المتطور والجديد منها، وذلك جرّاء العقوبات الأميركية والغربية ضد طهران.

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