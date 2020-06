فيديو.. تحطم مروحية بمحافظة فارس جنوبي إيران

وقالت وكالة أنباء ”ركنا“ المحلية، إن ”المروحية تحطمت بمدينة مرودشت عندما كانت في طريقها إلى مدينة شيراز”، دون ذكر تفاصيل أخرى.

وتداولت حسابات إخبارية ونشطاء على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر ما قالوا إنها ”لحظات ما بعد سقوط المروحية“.

من جانبه قال قائد طيران الجيش الإيراني العميد طيار يوسف قرباني: ”لم تكن لدينا مروحية على مسار رحلة إلى مدينة شيراز.. هذا الصباح، لم يكن لدى أسطول القوات الجوية مهمة طيران إلى شيراز، ولحسن الحظ لم تتحطم أي من طائرات الهليكوبتر التابعة لنا اليوم“.

كما قالت منظمة الطوارئ في محافظة فارس حيث وقع الحادث المزعوم، إنها ”ليس لديها معلومات عن سقوط مروحية، وإنها تحقق في الأمر“.

#BREAKING

June 29—Marvdasht, south-central #Iran

Around 10:45 am local time

Helicopter crashed near a road leading to the city of Shiraz

No official report yet. pic.twitter.com/MgwPjRIN5X

— Heshmat Alavi (@HeshmatAlavi) June 29, 2020