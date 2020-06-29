فيديو.. تحطم مروحية بمحافظة فارس جنوبي إيران

أرشيفية لتحطم مروحية إيرانية
أرشيفية لتحطم مروحية إيرانية

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ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الاثنين، بتحطم مروحية إيرانية، كانت في طريقها إلى مدينة شيراز عاصمة إقليم فارس جنوب البلاد، فيما نفى الجيش ومنظمة الطوارئ بالمحافظة علمهم بالحادث.

وقالت وكالة أنباء ”ركنا“ المحلية، إن ”المروحية تحطمت بمدينة مرودشت عندما كانت في طريقها إلى مدينة شيراز”، دون ذكر تفاصيل أخرى.

وتداولت حسابات إخبارية ونشطاء على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر ما قالوا إنها ”لحظات ما بعد سقوط المروحية“.

من جانبه قال قائد طيران الجيش الإيراني العميد طيار يوسف قرباني: ”لم تكن لدينا مروحية على مسار رحلة إلى مدينة شيراز.. هذا الصباح، لم يكن لدى أسطول القوات الجوية مهمة طيران إلى شيراز، ولحسن الحظ لم تتحطم أي من طائرات الهليكوبتر التابعة لنا اليوم“.

كما قالت منظمة الطوارئ في محافظة فارس حيث وقع الحادث المزعوم، إنها ”ليس لديها معلومات عن سقوط مروحية، وإنها تحقق في الأمر“.

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