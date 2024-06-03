فيديو.. ترامب يتعهد بإنهاء الحرب في غزة بعد لقاء "حبيب محمدوف"

في لقاء ملفت على هامش حدث رياضي، تعهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في حديث مع المصارع الروسي المسلم الشهير حبيب نور محمدوف بأنه سيوقف الحرب في غزة.

وقد شوهد ترامب وهو يتحدث مع أسطورة الرياضة حبيب على هامش حدث “UFC 302 بعد نهاية نزال صديقه إسلام ماخاشيف في مركز “برودانشيل سنتر” في مدينة نوورك بولاية نيوجرسي ، حيث قال البطل الروسي السابق لترامب: “أعلم أنك ستوقف الحرب في فلسطين”، ليرد المرشح الرئاسي الأمريكي: “سوف نوقف ذلك.. سأوقف الحرب”.

واستقبل المتنافسون زيارة ترامب للحدث الرياضي “UFC 302″ بحفاوة وأغدقوا عليه الثناء وهم يعانقونه بعد أيام فقط من اتهام هيئة محلفين في نيويورك له بـ 34 تهمة تتعلق بتزوير سجلات ورشوة.

وظهر الرئيس وسط تصفيق حاد بين الحاضرين قبل بدء النزالات.

وقفز الملاكم كيفن هولاند، مباشرة بعد فوزه بالاستسلام على خصمه في الوزن المتوسط ​​ميشال أوليكسيكزوك، من الحلبة لمصافحة ترامب حيث بدا أن الثنائي يتشاركان لحظة دافئة في حين صرخ الملاكم المعروف شون ستريكلاند أمام الجميع ” سوف اتبرع لترامب”.

DONALD TRUMP PROMISE KHABIB HE WILL STOP ISRAEL-PALESTINE WAR pic.twitter.com/cVRmyoLafg — Weird In Life (@WeirdInLife) June 2, 2024

ومن غير المتوقع أن يلتزم ترامب فعلاً بتعهده فهو داعم صريح للاحتلال الإسرائيلي وشهدت فترة رئاسته الكثير من القرارات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية وضمان سيطرة إسرائيل على المنطقة العربية، ومن المتوقع ايضاً أن يحصل ترامب على الملايين من مريام أديلسون مقابل تنفيذ المزيد من القرارات لصالح إسرائيل.