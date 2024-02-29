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فيديو.. تضامنا مع الجندي آرون بوشنل جنود أمريكيون سابقون يحرقون زيهم العسكري

منذ ساعتين
آخر تحديث: 29 - فبراير - 2024 3:50 مساءً
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أحرق اليوم الخميس جنود أمريكيون سابقون زيهم العسكري تضامنا مع الجندي آرون بوشنل الذي أحرق نفسه أمام السفارة الإسرائيلية في واشنطن نصرة لفلسطين.

وخلال احتفال تأبيني أحرق قدامى المحاربين الأمريكيين، وناشطون مناهضون للحرب، في وسط مدينة سان خوسيه، ملابسهم العسكرية بلفتة رمزية وشخصية تكريما لتضحية بوشنل.

وتبادل المشاركون القصص والتأملات حول تكلفة الحرب، وسلطوا الضوء على ما يزيد عن 29,000 ضحية فلسطينية منذ بداية النزاع.

روفي شيكاغو، تجمع المئات لإضاءة الشموع تكريما لبوشنل وجميع الذين فقدوا حياتهم في النضال من أجل فلسطين.

وقبل وفاته دعا بوشنيل في تسجيل فيديو إلى “تحرير فلسطين” وقال إنه “لن يكون متواطئا في إبادة جماعية”.

    المصدر :
  • روسيا اليوم
  • مواقع إلكترونية

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