فيديو.. تضامنا مع الجندي آرون بوشنل جنود أمريكيون سابقون يحرقون زيهم العسكري

أحرق اليوم الخميس جنود أمريكيون سابقون زيهم العسكري تضامنا مع الجندي آرون بوشنل الذي أحرق نفسه أمام السفارة الإسرائيلية في واشنطن نصرة لفلسطين.

وخلال احتفال تأبيني أحرق قدامى المحاربين الأمريكيين، وناشطون مناهضون للحرب، في وسط مدينة سان خوسيه، ملابسهم العسكرية بلفتة رمزية وشخصية تكريما لتضحية بوشنل.

American veterans burn their military uniforms in honour of Aaron Bushnell, who died after setting himself on fire in front of the Israeli embassy in Washington and denouncing the Israeli genocide in Gaza. pic.twitter.com/pcJMm8qynR

وتبادل المشاركون القصص والتأملات حول تكلفة الحرب، وسلطوا الضوء على ما يزيد عن 29,000 ضحية فلسطينية منذ بداية النزاع.

روفي شيكاغو، تجمع المئات لإضاءة الشموع تكريما لبوشنل وجميع الذين فقدوا حياتهم في النضال من أجل فلسطين.

CHICAGO — on the Northside, hundreds congregated to light candles in honor of Aaron Bushnell and all those lost in the fight for a free Palestine 🇵🇸🕯️ pic.twitter.com/YumdPQpl5b

وقبل وفاته دعا بوشنيل في تسجيل فيديو إلى “تحرير فلسطين” وقال إنه “لن يكون متواطئا في إبادة جماعية”.

#Oregon, #Columbia

A moving act of solidarity as veterans burn their uniforms at a vigil for #AaronBushnell hosted by veterans against war

inspired by his courage with an added emphasis on active duty military to act in defiance against the genocide and imperialism pic.twitter.com/hJJocDeoaC

— Gaza Under Attack_🇵🇸 (@Palestine001_) February 29, 2024