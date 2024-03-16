فيديو.. تظاهرات ضخمة في تل أبيب للمطالبة برحيل حكومة نتنياهو

شهد شارع “أيالون” في “تل أبيب”؛ مساء اليوم السبت، تظاهرة ضخمة للمطالبة برحيل حكومة نتنياهو وعقد صفقة تبادل للإفراج عن أسرى الاحتلال في قطاع غزة.

وأشعل أهالي أسرى الاحتلال حرائق أمام وزارة الحرب في “تل أبيب”، مهددين بإحراق الدولة إن تطلب الأمر.

وبدورها شرطة الاحتلال اعتقلت مستوطنين خلال تظاهرة تطالب بصفقة تبادل، قرب منزل نتنياهو في قيسارية المحتلة.

وفي سياق متصل، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن غالانت يعقد جلسة بديلة لبحث صفقة التبادل بعد رفض نتنياهو عقد المجلس الوزاري المصغر.

ويتظاهر الإسرائيليون، بشكل شبه يومي للضغط على الحكومة لإبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس وإجراء انتخابات مبكرة.

وتتوسط قطر ومصر، بمساعدة الولايات المتحدة، بين إسرائيل وحماس، من أجل التوصل إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى.

وتقدّر حكومة الاحتلال الإسرائيلي وجود أكثر من 125 أسيرا في غزة، بينما تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، بحسب مصادر رسمية من الطرفين.

وسبق أن سادت هدنة بين حماس وإسرائيل لأسبوع من 24 نوفمبر/ تشرين الثاني حتى 1 ديسمبر/ كانون الأول 2023، جرى خلالها وقف إطلاق النار وتبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للغاية إلى غزة، بوساطة قطرية مصرية أمريكية.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.