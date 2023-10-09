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فيديو.. تظاهرة مؤيدة لفلسطين وغزة أمام السفارة الإسرائيلية في أثينا

منذ دقيقتين
آخر تحديث: 9 - أكتوبر - 2023 7:59 مساءً
تظاهرة مؤيدة لفلسطين وغزة أمام السفارة الإسرائيلية في أثينا

تظاهرة مؤيدة لفلسطين وغزة أمام السفارة الإسرائيلية في أثينا

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شهدت العاصمة العاصمة اليونانية أثينا مساء الاثنين (9-10-2023) تظاهرة حاشدة أمام السفارة الإسرائيلية، مؤيدة لغزة وفلسطين.

وحضرت قوات الأمن اليونانية لضمان حفظ الأمن في المنطقة، وردد المتظاهرون شعارات مؤيدة لأهالي غزة وللقدس والأقصى ومطالبة بوقف القصف الدموي الذي تشنه المقاتلات الإسرائيلية على عموم قطاع غزة.

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مساء الاثنين سلسلة غارات هي الأعنف منذ اندلاع الأحداث الأخيرة على مناطق عدة في قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته تنفذ واحدة من أكبر الغارات الجوية على الإطلاق ضد حركة حماس في قطاع غزة.

وأوضح أنه قصف 130 موقعا في غزة خلال الساعة الأخيرة.

واستهدفت إحدى الغارات مقر شركة الاتصالات في المدينة، كما امتد القصف إلى منزل في مخيم المغازي وسط القطاع.

وفي جنوب قطاع غزة، استشهد فلسطينيان وأصيب 7 آخرون بجروح إثر استهداف منزل في خان يونس.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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