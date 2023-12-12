فيديو.. جندي إسرائيلي مصدوم لما فعلته قذائف القسام بمدرعة "النمر"!

تداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو نشره أحد جنود الجيش الإسرائيلي لناقلة الجنود المدرعة والتي تدعى بـ “النمر” (Panther)، بعد تعرضها لقذائف كتائب القسام خلال المعارك العنيفة الدائرة في قطاع غزة.

ويظهر في مقطع الفيديو، آثار الدمار والحريق الذي لحق بالآلية العسكرية المتطورة، والتي صنعت لنقل الجنود المشاة من الجيش الإسرائيلي إلى ساحة المعركة، وتبلغ تكلفتها نحو 3 ملايين دولار أميركي، وتصنف وفقا لمميزاتها وملحقاتها ضمن ناقلات الجند المصفحة الأكثر أمانا في العالم.

وكان الإعلام العسكري التابع لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) قد نشر مساء الاثنين، مشاهد لاستهداف مقاتليها حشودا لجنود الجيش الإسرائيلي في مناطق التوغل في قطاع غزة.

وأظهرت المقاطع العديد من مقاتلي القسام وهم يجهزون مدافع الهاون في أماكن مختلفة قبل أن يقوموا بإطلاقها.

مدرعة “النمر” (Panther)

مدرعة “النمر” مزودة بكاميرات مراقبة تمكنها من رصد محيطها بالكامل، إضافة إلى فتحات “نوافذ” تتيح للجنود الاستطلاع والقنص من داخل المدرعة، وفي الوقت ذاته لا تستطيع طلقات الأسلحة الخفيفة إلحاق الأذى بالمدرعة.

وهي مزودة أيضا بنظام تدريع خاص بمواجهة الأسلحة الصغيرة والخفيفة، ومسلحة برشاشين من عيار 12 ملم، ومدفع من عيار 30 ملم، وقاذفة قنابل من عيار 40 ملم، فضلا عن خمسة مخارج للطوارئ، في حال اختراقها بالصواريخ الدقيقة.

وتحمل المدرعة صواريخ يمكن إطلاقها بأجهزة التحكم عن بعد، ورشاشات تعمل باللمس، بالإضافة إلى أنظمة لإعادة نفخ الإطارات تلقائيا، وغيرها من التقنيات الحربية الحديثة.

ولمقصورة المدرعة نظاما تكييف وتدفئة متطوران، ونوافذ واسعة مع خط رؤية مباشر ومثالي لرؤية الخارج، إضافة إلى فتحات في الزوايا، وقضبان حماية لصد التهديدات.