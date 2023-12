فيديو.. جندي إسرائيلي يشعل موجة من الغضب على مواقع التواصل

منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحماس ينشر جيش الإحتلال مجموعة من الفيديوهات المستفزة التي يستعرض من خلالها عمليات نهب وتكسير وتخريب للعديد من المنازل والمحال التجارية.

وفي أحدث الفيديوهات التي وصفت بالمستفزة، ظهر جندي إسرائيلي مقتحماً أحد محال الألعاب في مخيم جباليا بقطاع غزة، بعد أن اجتاحته القوات الإسرائيلية.

وبدا الجندي فرحاً مبتهجاً يسخر من الفلسطينيين، وراح يحطم كل ما وقعت عليه يداه في المتجر الصغير.

كما راح يرمي الأغراض التي بقيت صامدة على الرفوف، ويحطم ما ظل منها سالماً، وهو يضحك متباهياً فخوراً.

