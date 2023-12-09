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فيديو.. جندي إسرائيلي يشعل موجة من الغضب على مواقع التواصل

منذ ساعة واحدة
صورة من الفيديو للجندي الإسرائيلي

صورة من الفيديو للجندي الإسرائيلي

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منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحماس ينشر جيش الإحتلال مجموعة من الفيديوهات المستفزة التي يستعرض من خلالها عمليات نهب وتكسير وتخريب للعديد من المنازل والمحال التجارية.

وفي أحدث الفيديوهات التي وصفت بالمستفزة، ظهر جندي إسرائيلي مقتحماً أحد محال الألعاب في مخيم جباليا بقطاع غزة، بعد أن اجتاحته القوات الإسرائيلية.

وبدا الجندي فرحاً مبتهجاً يسخر من الفلسطينيين، وراح يحطم كل ما وقعت عليه يداه في المتجر الصغير.

كما راح يرمي الأغراض التي بقيت صامدة على الرفوف، ويحطم ما ظل منها سالماً، وهو يضحك متباهياً فخوراً.

فيما انهالت الانتقادات على هذا التصرف المستفز، وأعرب آلاف المعلقين على منصة إكس عن امتعاضهم من الفيديو.

ومنذ اندلاع الحرب الدامية في غزة، يوم السابع من أكتوبر الماضي، انتشرت العديد من المشاهد التي وصفت بالمستفزة، سواء عبر حسابات عائدة لمؤثرين إسرائيليين سخروا من معاناة أهل غزة أو شككوا بأعداد القتلى الذين سقطوا جراء الغارات الإسرائيلية العنيفة.

كما أثارت أكثر من أغنية ضجة واسعة على مواقع التواصل، إذ دعت إلى إبادة الجميع في القطاع الفلسطيني، أو حملت المدنيين حتى مسؤولية الحرب الضارية، بعدما روجت لها حسابات إسرائيلية رسمية أحيانا، ومؤثرين إسرائيليين أيضاً.

    المصدر :
  • العربية

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