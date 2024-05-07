فيديو.. جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي يؤدون صلوات تلمودية قبل دخول رفح

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت متأخر من مساء (الاثنين 6-5-2024)، شن “هجوم مباغت” على ما قال إنها “أهداف لحركة حماس” شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

ونشر مراسل القناة 14 الإسرائيلية، عبر حسابه على موقع إكس، مشاهد لجنود الاحتلال الإسرائيلي وهم يؤدون صلوات تلمودية وينفخون بالبوق، قبل دخول رفح، جنوبي قطاع غزة.

يأتي ذلك بعد وقت قصير من إعلان حماس قبولها بمقترح لتبادل الأسرى مع إسرائيل ووقف إطلاق النار، وادعاء حكومة بنيامين نتنياهو بأن المقترح “لا يلبي” متطلباتها، واتخاد مجلس الحرب بالحكومة قرارا بالاستمرار بالعملية العسكرية في رفح رغم التحذيرات الدولية من تداعيتها الإنسانية.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان مقتضب على منصة “إكس”، أن قواته “تهاجم وتعمل في هذه الأثناء بشكل مباغت ضد أهداف لحماس في منطقة شرق رفح”.

وأضاف أنه سيقدم “مزيدا من التفاصيل في وقت لاحق”.

وكثيرا ما ادعت إسرائيل مهاجمة أهداف لحماس في غزة خلال حربها المتواصلة على القطاع منذ 7 شهور، لكن تبين أن غالبية ضحايا الهجمات من المدنيين.

وتصاعدت التحذيرات، خلال الساعات الأخيرة، على مستوى الدول والمنظمات الدولية من مخاطر تلك العملية العسكرية.

إذ أعربت المنظمة الدولية للهجرة عن “قلقها العميق” إزاء “تهجير سكان غزة قسرا” من رفح حيث لا يوجد “مكان آمن” للجوء إليه، بينما حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من أن الهجوم البري المحتمل على رفح “سيجعل من العسير إيقاف انتشار المجاعة في المنطقة”، وسيعني “مزيدا من المعاناة والوفيات”.

كما حذرت فرنسا من أن أي “تهجير قسري” من رفح سيكون بمثابة “جريمة حرب”، وأعربت برلين عن قلقها من “مأساة إنسانية” محتملة جراء العملية الإسرائيلية.