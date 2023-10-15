فيديو.. جيش الاحتلال يُعلن استهداف قائد وحدة النخبة في "حماس"

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أنّ الطائرات الحربية وبتوجيه استخباري لجهاز الشاباك، تمكنت من قتل قائد وحدة النخبة التابعة لحماس في كتيبة جنوب خان يونس بلال القدرة.

ووفقًا لجيش الاحتلال، فإن القدرة، “كان قائد وحدة النخبة التابعة لحركة حماس في كتيبة جنوب خان يونس، والذي كان مسؤولًا عن الهجوم في نيريم ونير-عوز”.

#عاجل تمكنت طائرات حربية بتوجيه استخباري لجهاز الشاباك من تصفية المدعو بلال القدرة قائد وحدة النخبة التابعة لحماس في كتيبة جنوب خانيونس والذي كان مسؤولًا عن الهجوم الإرهابي في نيريم ونير-عوز. كما تم تصفية عدد أخر من النشطاء في حماس والجهاد الإسلامي. خلال ساعات الليلة الماضية… pic.twitter.com/3TxIAOXsDD — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 15, 2023

كما ادّعى المتحدث الإسرائيلي أنّه تم كذلك قتل عدد آخر من النشطاء في حركتي حماس والجهاد الإسلامي، مشيرًا إلى أنه خلال ساعات الليلة الماضية أغارت القوات الإسرائيلية على أكثر من 100 هدف عسكري في حي الزيتون وخان يونس وغرب جباليا “لإضعاف قدرات حماس”، حيث شملت الغارات مقرات قيادة ومجمعات عسكرية وعشرات المنصات لإطلاق الصواريخ ومواقع إطلاق قذائف مضادة للدروع ومواقع رصد.

وأشار إلى أنه تم كذلك تدمير مقرات قيادة للجهاد الاسلامي.

كما زعم جيش الاحتلال أنّه دمّر أهداف حكومية عدة لحماس تعتبر جزء من منظومة السيادة للحركة في الأوقات الاعتيادية وفي الطوارئ، حيث يشارك الكثير من موظفي الحكم بشكل فعال بالقتال ضد إسرائيل، وفق تعبيره.