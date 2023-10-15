الأحد 30 ربيع الأول 1445 ﻫ - 15 أكتوبر 2023 |
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فيديو.. جيش الاحتلال يُعلن استهداف قائد وحدة النخبة في "حماس"

منذ 48 دقيقة
عناصر من كتائب عز الدين القسام التابعة لحركة حماس

عناصر من كتائب عز الدين القسام التابعة لحركة حماس (رويترز)

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أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أنّ الطائرات الحربية وبتوجيه استخباري لجهاز الشاباك، تمكنت من قتل قائد وحدة النخبة التابعة لحماس في كتيبة جنوب خان يونس بلال القدرة.

ووفقًا لجيش الاحتلال، فإن القدرة، “كان قائد وحدة النخبة التابعة لحركة حماس في كتيبة جنوب خان يونس، والذي كان مسؤولًا عن الهجوم في نيريم ونير-عوز”.

كما ادّعى المتحدث الإسرائيلي أنّه تم كذلك قتل عدد آخر من النشطاء في حركتي حماس والجهاد الإسلامي، مشيرًا إلى أنه خلال ساعات الليلة الماضية أغارت القوات الإسرائيلية على أكثر من 100 هدف عسكري في حي الزيتون وخان يونس وغرب جباليا “لإضعاف قدرات حماس”، حيث شملت الغارات مقرات قيادة ومجمعات عسكرية وعشرات المنصات لإطلاق الصواريخ ومواقع إطلاق قذائف مضادة للدروع ومواقع رصد.

وأشار إلى أنه تم كذلك تدمير مقرات قيادة للجهاد الاسلامي.

كما زعم جيش الاحتلال أنّه دمّر أهداف حكومية عدة لحماس تعتبر جزء من منظومة السيادة للحركة في الأوقات الاعتيادية وفي الطوارئ، حيث يشارك الكثير من موظفي الحكم بشكل فعال بالقتال ضد إسرائيل، وفق تعبيره.

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