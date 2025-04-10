فيديو.. حاملة الطائرات "كارل فينسون" تنضم للعمليات ضد الحوثيين

كشف الجيش الأمريكي دخول حاملة طائرات جديدة، ذات خصائص نووية، تابعة لقواته الحربية، ضمن نطاق عملياتها العسكرية المنفذة ضد جماعة الحوثي، في اليمن.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في منشور عبر منصة “إكس”، إن “حاملة الطائرات (يو إس إس كارل فينسون) (CVN 70)، وجناحها الجوي الذي يضم مقاتلات (إف-35) سي لايتنينغ الثانية، تعمل جنباً إلى جنب مع حاملة الطائرات (يو إس إس هاري إس. ترومان) (CVN 75)، في منطقة مسؤولية القوات الأمريكية”.

حاملة الطائرات يو إس إس كارل فينسون (CVN 70) وجناحها الجوي الذي يضم مقاتلات إف-35 سي لايتنينغ الثانية تعمل جنباً إلى جنب مع حاملة الطائرات يو إس إس هاري إس. ترومان (CVN 75) في منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية. pic.twitter.com/qdUWFyPvZ4 — U.S. Central Command (@CENTCOMArabic) April 10, 2025

وأرفقت القيادة الأمريكية إعلانها بمقطع مصور يُوثق لحظة انطلاق مقاتلات حربية من منصة هبوط وصعود الطائرات الموجودة على سطح الحاملة، في حين يتوقع أن الطائرات كانت في طريقها لتنفيذ مهام عسكرية وشن ضربات جوية على مواقع الحوثيين.

وصارت القوات الأمريكية تمتلك في منطقة مسؤولياتها العسكرية في الشرق الأوسط، وتحديدًا في البحر الأحمر، حاملتي طائرات في آن واحد، ومن النادر حدوث مثل ذلك، لا سيما خارج حدود بلادها، وفي مناطق انتشارها المتفرقة على أصقاع متعددة من العالم.

وتعد حاملة الطائرات الأمريكية “يو إس إس كارل فينسون”، وفق المعلومات المتداولة عنها، واحدة من أبرز حاملات الطائرات التابعة للبحرية الأمريكية، وتحمل الرقم (CVN-70) كرقم معرف عنها.

وتتميز هذه الحاملة، التي دخلت إلى الخدمة العسكرية الأمريكية في العام 1982، بأنها تعمل بالطاقة النووية طراز نيميتز (Nimitz-class)، وتعمل بمحركين نووين، مما يُتيح لها ذلك الإبحار لعقود دون الحاجة للتزود بالوقود.

ويتكون طاقمها من حوالي 3 آلاف بحار، بالإضافة إلى حوالي ألفين فرد ضمن الجناح الجوي، وتخوّل لها مساحتها الشاسعة حمل أكثر من 60 طائرة، تشمل مقاتلات (F/A-18 Super Hornet)، وطائرات الإنذار المبكر، وطائرات الدعم.

ومن أبرز المهام التي نفذتها هذه الحاملة مشاركتها لحساب القوات العسكرية الأمريكية في حربها على العراق وأفغانستان، كما قامت بنقل جثمان أسامة بن لادن إلى البحر بعد مقتله في 2011.

وأشارت وزارة الدفاع الأمريكية، في تصريحات سابقة، إلى أن “تحرك الحاملة (فينسون) إلى الشرق الأوسط يأتي في إطار تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط، خاصة في ظل التوترات المتزايدة مع الحوثيين في اليمن”، مؤكدةً أن “هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي، وردع التهديدات المحتملة”.