فيديو.. خطأ كاد أن يتسبب بكارثة في مطار الكويت

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، اليوم الخميس، مقطع فيديو يظهر ما وصفوه بـ”خطأ بشري”، كاد يودي بكارثة في مطار الكويت الدولي.

على إثر ذلك، شكلت هيئة الطيران المدني، لجنة تحقيق بعد تداول مقطع فيديو، للحظة تنفيذ طائرتين في وقت متقارب هبوطا وإقلاعا.

هيئة الطيران المدني قالت عبر حسابها في “تويتر” إنه “ردا على الفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي، حول هبوط وإقلاع طائرتين في مطار الكويت الدولي، نود التوضيح بأن الإدارة العامة للطيران المدني، قامت على الفور بتطبيق إجراءات الأمن والسلامة حسب المعايير الدولية المتبعة في مثل هذه الحالات، كما قامت بتشكيل لجنة تحقيق لمعرفة الأسباب ومحاسبة من يثبت تقصيره، وتطبيق الإجراءات القانونية في ذلك”.

من جانبه، قال الكابتن الطيار “عبد الله الغامدي”، عبر حسابه في “تويتر” في تفاصيل الواقعة، إن “الطيار وصل للحد الأدنى من الارتفاع، ولم يحصل على الإذن بالهبوط، في الوقت الذي لا تزال فيه الطائرة الأخرى بالمدرج”.

وأشار الغامدي إلى أن الأصل في مثل هذه الحالات، إلغاء الهبوط واتباع طريق الهروب المرسوم والمعروف مسبقًا، لتفادي التقارب بين الطائرات”. بحسب “إرم نيوز”.

ولفت إلى أن “الخطأ كان مشتركًا بين المراقب الجوي، والطيار الذي كان يستعد للإقلاع”، مشككًا أن يكون الطيار في طائرة الهبوط قد حاول الهبوط مسرعًا.

الطيران المدني: طبقنا اجراءات الأمن والسلامة حسب المعايير الدولية وشكلنا لجنة تحقيق لمحاسبة المقصرين.

• رداً على الفيديو المتداول في وسائل التواصل الأجتماعي حول هبوط واقلاع طائرتين في مطار الكويت الدولي. pic.twitter.com/GYiwrv3iqw — المجلس (@Almajlliss) November 3, 2021