فيديو: دفن ضحية لكورونا بحفرة قرب المنازل في إيران

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أظهر مقطع فيديو رجلا إيرانيا يعترض على عملية دفن لشخص كان مصابا بفيروس كورونا قرب منزله دون تدخل السلطات، ما يسهل انتقال العدوى بين الإيرانيين.

ولا يبتعد القبر الذي حفر للشخص عن منزل الرجل الذي يشتكي في الفيديو سوى 20 مترا، وفق قناة ناطقة بالفارسية تبث من لندن.

ويسمع صوت امرأة في الفيديو تقول “إن أسرة المتوفى لم تشارك في التشييع خوفا من العدوى”.

#گزارشگرمنوتو: ۲ بیمار ویروس کرونایی را دارند در ۲۰ متری خانه ما دفن میکنند#ویروس_کرونا#گزارشگر pic.twitter.com/gDiV8MFXog — اتاق خبر منوتو (@ManotoNews) February 27, 2020

يشار إلى أن إيران قالت، الخميس، إن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا ارتفع إلى 26، وهو أعلى عدد من الوفيات خارج الصين، وإن العدد الإجمالي للمصابين بلغ 245.

فيما تمدد كورونا بين مسؤولي النظام ليصل إلى نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة، معصومة ابتكار، وفق ما أوردت وكالة إيرنا.

وقالت المتحدثة باسم مكتب ابتكار، إن نتائج الفحص الأولية حول إصابتها بالفيروس كانت إيجابية.

وبهذا يكون قد ارتفع إلى 4 عدد المسؤولين الإيرانيين المصابين بكورونا، ووفاة واحد.

يذكر أن المصابين هم النائب الإصلاحي عن مدينة طهران محمود صادقي، ونائب وزير الصحة إيراج حريرجي، ورئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان، مجتبى ذو النور، وقد أعلنوا عن إصابتهم بالفيروس في وقت سابق.

كما توفي الرئيس السابق لمكتب رعاية المصالح الإيرانية في مصر، هادي خسرو شاهي، الخميس بالقاهرة، إثر إصابته بكورونا في مدينة قم وخضوعه للعلاج منذ أيام في مستشفى مسيح دانشفاري بالعاصمة طهران، وفق وكالة “إرنا”.