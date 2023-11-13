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فيديو.. ردا على الغارات الإسرائيلية رشقة صاروخية على تل أبيب

منذ 12 دقيقة
صواريخ من غزة- أرشيفية

صواريخ من غزة- أرشيفية

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أعلنت حركة حماس، ليل الإثنين 13\11\2023، إطلاق رشقة صاروخية على تل أبيب، وذلك ردا على الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وحسب مصادر “سكاي نيوز عربية”، فقد دوت صفارات الإنذار في منطقة تل أبيب الكبرى وعسقلان، ومناطق واسعة وسط إسرائيل.

ومن غير المعروف حتى الآن ما إذا كانت هذه الرشقة الصاروخية خلفت خسائر بشرية أو مادية.

ولم يعلق الجيش الإسرائيلي على ذلك.

وتواصل إسرائيل هجومها على غزة، وترفض كل دعوات وقف إطلاق النار، وتقول إن ذلك رهين بإطلاق الأسرى المحتجزين لدى حماس.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة حماس في قطاع غزة إن إجمالي عدد القتلى في القطاع ارتفع، الإثنين، إلى 11240.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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