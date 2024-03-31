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فيديو.. رسالة لافتة من مقاتل قسامي بأرض المعركة لنتنياهو

منذ 33 دقيقة
عناصر من كتائب القسام

عناصر من كتائب القسام

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وجه أحد مقاتلي كتائب القسام رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال له فيها “إذا اعتقد نتنياهو أنه بقتل أبنائنا وتجويع أطفالنا أننا سنحيد عن الطريق فقد خاب وخسئ”.

رسالة المقاتل الفلسطيني جاءت في إصدار فيديو بثته كتائب القسام يوثق استهداف مقاتليها قوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة بقذائف الهاون.

وأظهرت المشاهد -التي تعود إلى 30 مارس/آذار الجاري- استعداد مقاتلي القسام لتنفيذ العملية ونصب مفارز الهاون وكاميرات التصوير.

وخلال الفيديو ظهرت صورة كتب عليها “معركة طوفان الأقصى، 20 رمضان- ذكرى فتح مكة”، مع توقيع “كتائب القسام 30 مارس/آذار 2024”.

 

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