فيديو.. رسالة هامة من ثلاث مجندات أسيرات لدى كتائب القسام

نشرت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس مقطع فيديو لثلاث مجندات أسيرات لديها يطالبن الحكومة الإسرائيلية بوقف الحرب وإعادتهن لبيوتهن.

وقالت الأسيرات الـ3 وهن (كارينا، ودانييل جلبوع، ودورون) “حكومتنا تكذب عليكم اعملوا أي شيء لنعود أحياء”، مطالبين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعقد صفقة تبادل مع حماس.

وتحدثت الأسيرات عن الظروف التي يعشنها في غزة تحت القصف الإسرائيلي المتواصل، وأنهن يتنقلن من مكان إلى مكان آخر هربا من الموت على يد الجيش الإسرائيلي.

وشددت الأسيرات على أن استمرار الحرب يعرّض حياتهن للخطر، مؤكدين أن الجيش الإسرائيلي قتل أسرى كانوا معهن.