فيديو.. روسيا ترسل مساعدات إنسانية إلى غزة عبر مصر

أرسلت روسيا 27 طنا من المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة المحاصر عبر مصر، وفق ما أعلنت وزارة الطوارئ الروسية اليوم الخميس.

وأفاد نائب وزير الطوارئ إليا دينيسوف، في بيان، أن “طائرة خاصة من طراز إيل-76 تابعة للوزارة أقلعت من مطار رامنسكوي قرب موسكو باتّجاه مطار العريش في مصر. وسيتم تسليم المساعدات الإنسانية إلى ممثلين عن الهلال الأحمر المصري ليتم إرسالها إلى قطاع غزة”.

🛫 Russia's EMERCOM to deliver 27 tonnes of humanitarian aid to the people of the Gaza Strip, mainly food supplies: flour, sugar, rice and pasta.

The Il-76 transport aircraft is already en route to Arish in Egypt. The Egyptian Red Crescent will ensure the delivery of the aid. pic.twitter.com/Jy4SdiPWu6

— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) October 19, 2023