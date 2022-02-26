ملايين القتلى بدقائق.. سيناريو “مرعب” في حال اندلاع حرب عالمية (فيديو)

على وقع الغزو الروسي لاوكرانيا، يتخوف العالم من تهديدات حرب عالمية وسط امتلاك الدول تكنولوجيا حديثة واسلحة نووية. ويتساءل بعضهم عن الشكل الذي يمكن ان تتخذه حرب عالمية جديدة.

في هذا الاطار، نشرت صحيفة “الاندبندنت” تقريرا يفيد بأنّ عددا من العلماء في جامعة “برنستون” قرروا ان يوسّعوا هذا السيناريو المحتمل من خلال استخدام معطيات القوى الحالية لروسيا واميركا والمشاريع النووية والأماكن المستهدفة.

وفي مقطع مرئي -مسموع تحت عنوان plan A يظهر حجم الدمار والخسائر التي يمكن ان تخلفها حرب نووية محتملة. وفي الفيديو ، يصوّر العلماء سيناريو محتملًا حيث تحاول روسيا محاربة أعضاء من حلف الناتو.

في البداية تكون الحرب بين دول اوروبا الغربية وروسيا . وعندما تُضرب الدول الاساسية، تتحول الحرب الى صراع بين روسيا والولايات المتحدة. الدراسة تتوقع ان تستهدف روسيا مدنا اميركية رئيسية. ويستنتج العلماء ان حربا نووية بين روسيا واميركا وحدهما قد تخلّف أكثر من 3 ملايين قتيل في خلال 45 دقيقة. وفي مجموع دول اوروبا وآسيا والولايات المتحدة، فتتوقع الدراسة سقوط اكثر من 90 مليون قتيل في الساعات الأولى من الحرب.

وتتوجه الاندبندنت الى القراء قائلة: “لكن قبل ان تصابوا بالهلع من هذه النتائج والأرقام المخيفة، وقبل ان تظنوا ان هذا هو مصير العالم، فإن حظوظ اندلاع حرب نووية عالمية متدنية جدا.

اذ انه حتى حرب نووية على نطاق ضيق بين دولتين اثنتين سيكون لها عواقب كارثية على باقي الكرة الارضية، بالاضافة الى وجود اتفاقيات موقعة بين الدول، من بينها روسيا، تمنع حدوث حرب نووية.

وتختم الصحيفة تقريرها: “في النهاية، حرب تستخدم اسلحة نووية لن تعود بالفائدة والنصر لأحد بسبب التداعيات الكارثية التي تتركها على الانسانية جمعاء، غير انه في حال اندلعت اي حرب نووية فهذا ما ستكون عليه”.