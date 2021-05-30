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فيديو.. شرطة الاحتلال تدهس طفلا رفع العلم الفلسطيني في القدس

30 - مايو - 2021
آخر تحديث: 30 - مايو - 2021 8:56 مساءً
عناصر من شرطة الاحتلال في القدس- أرشيفية

عناصر من شرطة الاحتلال في القدس- أرشيفية

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دهست شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، طفلا في حي باب العامود ببلدة سلون ب القدس ، بحجة رفعه العلم الفلسطيني على دراجة هوائية كان يقودها.

وأفادت مصادر محلية، أن ثلاثة أفراد من الشرطة الإسرائيلية لاحقوا الطفل جواد عباسي “15 عاما ً” بمركبتهم التي كانوا يستقلونها وقاموا بدهس الطفل أثناء قيادته لدراجته الهوائية بحجة رفعه علم فلسطين ما أدى لإصابته بجروح في كلتا ساقيه.

وقالت، إن شرطة الاحتلال احتجزت الطفل المصاب لفترة زمنية قبل أن يتم نقله لتلقي العلاج اللازم.

ويأتي دهس الطفل عباسي، بعد أيام من إصابة الفتاة المقدسيّة جنى الكسواني، والتي تبلغ من العمر 16 عاما، بكسور في العامود الفقري جراء إطلاق عنصر في شرطة الاحتلال الإسرائيليّ، النار عليها، من الخلف، داخل منزلها بحيّ الشيخ جراح في القدس المحتلة في 18 أيار/ مايو الجاري.

 

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