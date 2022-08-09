فيديو.. شهيدان و40 إصابة خلال العدوان الإسرائيلي على نابلس

من مكان الاشباكات في نابلس

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، الثلاثاء، استشهاد شابين إضافة إلى 40 إصابة بينها 4 حرجة نتيجة العدوان الإسرائيلي على مدينة نابلس .

فيما أعلنت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية صباح اليوم الثلاثاء، اغتيال المطارد إبراهيم الـــنابـلـســي في البلدة القديمة في نابلس وذلك بعد محاصرته داخل شقة سكنية وقصفها بقذائف الأنيرجا.

وقبل ذلك، قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية إن الجيش حاصر المطارد إبراهيم النابلسي بعد وصول معلومات استخباراتية عن دخوله إلى منزل عائلته وتم تنفيذ العملية فورًا.

وشنت قوات الاحتلال قصفا عنيفا في نابلس مستهدفا منازل في البلدة القديمة بصواريخ الأنيرجا.

بدورها أكدت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، إن “الجيش الإسرائيلي يحاصر إبراهيم النابلسي”، مضيفةً أن “معلومات استخباراتية وصلت للجيش الإسرائيلي عن دخول النابلسي إلى منزل عائلته وتم تنفيذ العملية فورًا”.