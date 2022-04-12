فيديو صادم.. إليكم ما وُجد داخل طائرة روسية مسيّرة سقطت في أوكرانيا!!

نشرت وزارة الدفاع الأوكرانية مقطع فيديو عبر حسابها على تويتر، لتفكيك طائرة مسيرة روسية سقطت على الأراضي الأوكرانية، أظهر مفاجآت صادمة لطريقة تصنيع وتركيب المسيّرة.

وأظهر مقطع الفيديو جنديا أوكرانيا وهو يفكك الطائرة، ويقول “مندهشا” إن القطع المستخدمة في صناعتها “بدائية” وغير متطورة، وفقا لموقع “إنسايدر”.

وتقول الوزارة إن الطائرة المسيرة من طراز “أورلان” (Orlan-10)، وقد سقطت داخل الأراضي الأوكرانية.

ويشير الجندي إلى استخدام كاميرا من نوع “كانون” وتثبيتها بشريط لاصق على قطعة معدنية، إلى جانب كاميراتين صغيرتين.

ويوضح أنه تم تثبيت “زر تبديل الوضعيات” الرئيسي في الكاميرا لمنع “تبديل الوضعيات عن طريق الخطأ”.

وقال الجندي إن خزان وقود الطائرة بلاستيكي، ومصنوع من قنينة ماء بلاستيكية.

وفي إطار التهكم، نقل إنسايدر عن الجندي قوله: “هذا حقيقي للغاية، وليس مزيفا، وقد فكرنا حتى في إرسال هذه التكنولوجيا المتطورة إلى شركائنا الغربيين”.

وقال متحدث باسم الجيش الأوكراني عام 2017 إن سعر Orlan-10 يتراوح بين 5 ملايين و7 ملايين روبل (نحو 60 ألف دولار).

وعادة ما يتم تزويد Orlan-10 بكاميرا رؤية حرارية، وكاميرا صور ثابتة، وكاميرا فيديو، وجهاز إرسال لاسلكي، وجهاز استقبال، حسبما قال مسؤول أمني أوكراني عام 2014.

وتقول أوكرانيا إنها أسقطت عددا من الطائرات الروسية المسيرة Orlan-10 منذ بدء الغزو الروسي في 24 فبراير الماضي.