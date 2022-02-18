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فيديو "صادم" من الجو يظهر الدمار الهائل الذي لحق بـ"بتروبوليس" البرازيلية

18 - فبراير - 2022
آثار الدمار الهائل الذي لحق بـ"بتروبوليس" البرازيلية
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أعلنت السلطات البرازيلية، عن ارتفاع عدد ضحايا الانهيارات الأرضية والفيضانات في مدينة بتروبوليس في البرازيل إلى 117 وفاة على الأقل وسط تجدد هطول الأمطار في المدينة.

وذكر موقع “جي 1” الإخباري المحلي أن هناك 13 قاصرا على الأقل بين الوفيات. وقالت الشرطة إن 116 شخصا مازالوا في عداد المفقودين.

وحتى الآن، تم إنقاذ 24 شخصا بينما لجأ المئات إلى أكثر من 30 نقطة استقبال في كنائس ومدارس عبر المدينة.

وتردد أن الانهيارات الأرضية ضربت ما لا يقل عن 80 منزلا، وشردت أكثر من 370 شخصا في المدينة الواقعة في ولاية ريو دي جانيرو.
وتم نشر المئات من رجال الإطفاء وقوات الشرطة للمساعدة في عمليات الانتشال وإزالة الحطام.

وقد أظهرت اللقطات الجوية حجم الدمار الناجم عن الانهيارات الأرضية ال مميتة في بتروبوليس بالبرازيل، إذ لقي العشرات مصرعهم بعد هطول الأمطار الغزيرة التي تسببت في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية، بحسب مسؤولين محليين.

وبحسب الدفاع المدني في ريو، شهدت بتروبوليس أمطارًا في ظهيرة واحدة أكثر من المعدل التاريخي لشهر فبراير، كما فقد مئات الأشخاص منازلهم.

وتم تسجيل أكثر من 260 انهيارًا أرضيًا في المنطقة، وفقًا لمسؤولي الدفاع المدني في البرازيل.

https://www.youtube.com/watch?v=Zt8WLpoHtc8

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