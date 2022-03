فيديو.. صاروخ أوكراني موجه يدمر دبابة روسية

في اليوم االعاشر للحرب الروسية لأوكرانيا، تداولت صفحات أوكرانية على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يرصد إصابة دبابة روسية بصاروخ موجه.

وأشار حساب Ukraine Weapons Tracker على “تويتر”، إلى أن الآلية الروسية دمرت بعد استهدافها بصاروخ من نوع Stugna-P ATGM المضاد للدبابات، من دون أن تشير إلى مكان وقوع العملية على الأراضي الأوكرانية.

ومنذ بدء الهجوم، عمد الطرف الأوكراني إلى بث أخبار عن صمود الجيش في مواجهة الروس، وقدرته على إلحاق الخسائر بالقوات الروسية على مستوى الجنود والعتاد، وأسر العشرات منهم.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن وزارة الدفاع، يوم السبت، أن القوات الروسية تواصل هجومها واسع النطاق في أوكرانيا.

وأكدت الوزارة أن وحداتها أوقفت إطلاق النار وفتحت ممرات آمنة للأغراض الإنسانية قرب مدينتي فولنوفاخا وماريوبول اللتين تحاصرهما القوات الروسية، وفقما نقلت “رويترز”.

ومن جانبه، أعلن الجيش الأوكراني، السبت، أنه يحقق “نجاحات” على الأرض لكن “لا يمكنه التحدث عنها”، وذلك بعد أيام من بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا.

ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية عن هيئة الأركان العامة في الجيش قولها: “لسوء الحظ، لا يمكننا التحدث عن كل نجاحاتنا حتى الآن حتى لا نتسبب في تعطيل الخطة”.

وأضافت الهيئة: “لكن صدقونا، سيكون كل شيء واضحا في الوقت المناسب. معا سننتصر. قتالنا مستمر”.

وقالت هيئة الأركان العامة إن القوات الأوكرانية تشن هجمات عكسية ضارية، من أجل استعادة الأراضي التي سيطرت عليها القوات الروسية.

#Ukraine: The Ukrainian troops successfully hit a Russian tank using an anti-tank guided missile , which led to the complete destruction of the vehicle. Presumably, a Stugna-P ATGM system was used. pic.twitter.com/TRyOVlOD4q

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) March 4, 2022