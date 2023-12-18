فيديو.. صاروخ كورنيت من القسام يحرق "جيب عسكري" إسرائيلي بمن فيه

نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، الاثنين، مشاهد لاستهداف جيب عسكري وإحراقه شمال قطاع غزة.

وأظهرت المشاهد استهداف جيب إسرائيلي من نوع همر يسير ضمن رتل عسكري، بصاروخ “كورنيت” مضاد للدروع شمال شرق بيت لاهيا.

🚨 كتائب القسام 🚨 جديد 🔥🔥🔥 استهداف جيب صهيوني من نوع همر بصاروخ "كورنيت" مضاد للدروع شمال شرق بيت لاهيا #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/PbqAUamodj — رؤى لدراسات الحرب (@Roaastudies) December 18, 2023

وكان الجيش الإسرائيلي قد اعلن في وقت سابق مقتل 4 من جنوده، خلال معارك يوم الأحد في قطاع غزة، وارتفاع عدد قتلاه إلى 458 قتيلا منذ انطلاق عملية طوفان الأقصى.

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، أن جنديا آخر، في حالة حرجة، بعد إصابته الأحد خلال القتال.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن قتلى الجيش المعلن عنهم من وحدات “ماجلان” ودوفدفان” و”يهلوم”.

وبذلك يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بدء العملية البرية في غزة إلى 126 قتيلا.