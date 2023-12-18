الأثنين 5 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 18 ديسمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فيديو.. صاروخ كورنيت من القسام يحرق "جيب عسكري" إسرائيلي بمن فيه

منذ 14 دقيقة
آخر تحديث: 18 - ديسمبر - 2023 4:33 مساءً
A A A
طباعة المقال

نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، الاثنين، مشاهد لاستهداف جيب عسكري وإحراقه شمال قطاع غزة.

وأظهرت المشاهد استهداف جيب إسرائيلي من نوع همر يسير ضمن رتل عسكري، بصاروخ “كورنيت” مضاد للدروع شمال شرق بيت لاهيا.

وكان الجيش الإسرائيلي قد اعلن في وقت سابق مقتل 4 من جنوده، خلال معارك يوم الأحد في قطاع غزة، وارتفاع عدد قتلاه إلى 458 قتيلا منذ انطلاق عملية طوفان الأقصى.

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، أن جنديا آخر، في حالة حرجة، بعد إصابته الأحد خلال القتال.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن قتلى الجيش المعلن عنهم من وحدات “ماجلان” ودوفدفان” و”يهلوم”.

وبذلك يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بدء العملية البرية في غزة إلى 126 قتيلا.

    المصدر :
  • الجزيرة

المزيد من أخبار العالم

أحد عناصر جماعة الحوثي
الحوثيون: نفذنا عملية عسكرية نوعية ضد سفينتين مرتبطتين بإسرائيل في البحر الأحمر
الجيش الإسرائيلي في غزة
بكتيريا قاتلة تفتك بجنود إسرائيليين خلال معارك غزة
الحدود بين مصر وقطاع غزة
تل أبيب تخطط لبناء جدار "تحت الأرض" بين غزة ومصر

الأكثر قراءة

كبير المتحدثين باسم الجيش الإسرائيلي الأميرال دانيال هاغاري
غزة تحت النار
الجيش الإسرائيلي مصدوم من هول ما رأى.. اكتشاف أكبر نفق لحماس
أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ
غزة تحت النار
تصريحات "صادمة" لأمين سر منظمة التحرير عن أحداث 7 أكتوبر.. "ما فيه حد فوق المحاسبة"
قصف إسرائيلي على جنوب لبنان
تطوّر خطير على صعيد القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان!