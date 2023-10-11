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فيديو.. صرخت أم فقدت أولادها في غزة: ماتوا بدون ما يأكلوا

منذ 5 دقائق
سيدة فلسطينية فقدت أولادها

سيدة فلسطينية فقدت أولادها

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لليوم الخامس على التوالي تجتاح مواقع التواصل الإجتماعي فيديوهات مؤثرة لقطاع غزة بينما يموت يوماً عشرات المدنيين تحت القصف الإسرائيلي، وبينهم نساء وأطفال.

وأظهر فيديو انتشر على مواقع التواصل سيدة، يبدو أنها فقدت أطفالها في القصف أمس الثلاثاء 10\10\2023، وهي تصرخ أمام مدخل أحد مستشفيات غزة.

وبدت السيدة بحالة صدمة شديدة حيث تساءلت “الولاد وين؟”، وعادت وقالت بنفسها إن أولادها ماتوا بين يديها وأنهم “ماتوا بدون ما يأكلوا”، مضيفة: “بكفي ظلم، نحنا ناس غلابة”.

هذا وارتفع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي في غزة اليوم الأربعاء إلى 1055 قتيلاً ونحو 5184 جريحاً، غالبيتهم من النساء والأطفال بحسب السلطات الفلسطينية.

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