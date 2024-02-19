فيديو.. طباخ فلسطيني يوزع الطعام بالمجان على النازحين في غزة بمبادرة شخصية

في ظل الظروف المعيشية الصعبة يتكاتف السكان للعبور من الأزمة، وفي غزة تستمر المبادرات الشخصية في الظهور رغم العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.

ورصدت كاميرا الجزيرة مباشر، مبادرة لطباخ فلسطيني في دير البلح وسط قطاع غزة، يوزع الطعام على النازحين بالمجان.

وبينت المشاهد توافد العديد من السكان، كبارا وصغارا، على الطباخ الذي يستمر في توزيع الطعام بكميات وفيرة.

ويتعرض دير البلح لدمار مثل غالبية القطاع، بالإضافة لتعرض سكانه لنقص في الغذاء والمياه النظيفة بسبب الحصار المشدد من قبل الاحتلال على القطاع، وتقييد دخول ووصول المساعدات الإغاثية.

ولليوم الـ136 يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، مخلفًا حتى صباح اليوم الاثنين، 29 ألف و92 شهيدا، و69 ألف و28 مصابًا، غالبيتهم من النساء والأطفال، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.