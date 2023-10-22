الأحد 7 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 22 أكتوبر 2023 |
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فيديو.. طفل ينجو وحيدًا ويبحث عن أسرته وسط الجثث

منذ 60 دقيقة
طفل ينجو وحيدًا ويبحث عن أسرته وسط الجثث

طفل ينجو وحيدًا ويبحث عن أسرته وسط الجثث

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ظهر الطفل خالد هائماً على وجهه، يبحث عن أفراد أسرته وسط الجثث الملفوفة بكفن أبيض، بعدما قضوا جميعًا في قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

خالد هو الناجي الوحيد بين أفراد عائلة جودة في غزة، ظهر في مقطع مصور وهو يبحث عن أفراد أسرته، حيث كان يتساءل “وين خليل” الذي قد يكون أحد أشقائه.

وأظهر الفيديو الطفل خالد وهو يبحث عن أفراد أسرته، الذين كانوا ممددين في أكفان، وهو يحاول التعرف عليهم، متسائلاً عن “خليل” الذي عثر عليه لوداعه الوداع الأخير.

يذكر أن إسرائيل تفرض منذ أسبوعين، حصاراً مطبقاً على القطاع المكتظ بالسكان، فيما سمح أمس بدخول 20 شاحنة مساعدات فقط عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، إلى جنوب غزة. علماً أن تلك المساعدات لا تكفي الفلسطينيين في القطاع يوماً وحداً.

كما وصل عدد الشهداء منذ السابع من أكتوبر إلى 4385، نصفهم من النساء والأطفال. فيما أصيب 13561 آخرون.

أما على الجانب الإسرائيلي فلقي أكثر من 1400 شخص مصرعهم، معظمهم سقطوا في الهجوم المباغت الأولي في 7 أكتوبر، عندما اقتحم مقاتلو حماس مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة.

فيما رجح الجيش الإسرائيلي وجود نحو 212 أسيرًا في غزة.

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