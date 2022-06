فيديو.. طوابير أمام مطاعم ماكدونالدز بآخر يوم عمل في روسيا

بعد أن أعلنت العديد من الشركات العالمية وقف أعمالها في روسيا ردا على غزو أوكرانيا، من بينها شركة ماكدونالدز لمطاعم الوجبات السريعة.

نشرت وسائل إعلام روسية، اليوم الأحد، فيديو يظهر الروسيين في طوابير أمام مطعم ماكدونالدز في آخر يوم عمل في البلاد.

This is how the last day of work of one of the #Moscow McDonald's looks like pic.twitter.com/wVw4ItbCIF

— NEXTA (@nexta_tv) March 13, 2022