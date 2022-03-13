فيديو.. طوابير أمام مطاعم ماكدونالدز بآخر يوم عمل في روسيا

بعد أن أعلنت العديد من الشركات العالمية وقف أعمالها في روسيا ردا على غزو أوكرانيا، من بينها شركة ماكدونالدز لمطاعم الوجبات السريعة.

نشرت وسائل إعلام روسية، اليوم الأحد، فيديو يظهر الروسيين في طوابير أمام مطعم ماكدونالدز في آخر يوم عمل في البلاد.

This is how the last day of work of one of the #Moscow McDonald's looks like pic.twitter.com/wVw4ItbCIF — NEXTA (@nexta_tv) March 13, 2022

واضطر عدد من الشركات العملاقة “ماكدونالدز” و”كوكا كولا” و”ستاربكس” للضغط العام وعلقت عملياتها في روسيا، بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال عملاق الوجبات السريعة “ماكدونالدز”: “لا يمكننا تجاهل المعاناة الإنسانية التي لا داعي لها والتي تتكشف في أوكرانيا”، معلنة الإغلاق المؤقت لجميع مطاعمها البالغ عددها 850 في روسيا، حيث يعمل بها 62 ألف شخص.

هذا وأغلقت ماكدونالدز كذلك، بصفة مؤقتة، 100 مطعم في أوكرانيا، وستواصل دفع رواتب موظفيها هناك.

ولا تزال حوالي 30 شركة متعددة الجنسيات على قائمة الشركات ذات الانكشاف الكبير على روسيا.

تجدر الإشارة إلى أن روسيا شنت هجوما واسع النطاق على على أوكرانيا في محاولة لثنيها عن الانضمام لحلف شمال الأطلسي.

وترى روسيا أن أي تمدد لقوات حلف شمال الأطلسي قرب حدودها مع أوكرانيا خطر أمني كبير عليها.

ودخلت العملية العسكرية الروسية يومها الـ 18، وأسفرت عن مئات القتلى في صفوف الجيشين، بالإضافة إلى نزوح نحو مليوني أوكراني صوب الأراضي الأوروبية.