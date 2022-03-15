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فيديو.. طيار روسي يفاجئ الركاب بالحديث عن غزو أوكرانيا

15 - مارس - 2022
طائرة تابعة لشركة بوبيدا

طائرة تابعة لشركة بوبيدا

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لا زالت تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا تلقي بظلالها على جميع النواحي، حيث تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لطيار روسي يتحدث إلى المسافرين على متن إحدى الطائرات التي يقودها، مستنكرا غزو بلاده لأوكرانيا.

وبحسب صحيفة “إندبندنت”، استنكر طيار روسي الحرب خلال تلك الرحلة الجوية التي كان يقودها، داعيا إلى وقفها بشكل فوري.

وقال الطيار عبر الإذاعة الداخلية التي تستخدم عادة لإعطاء المعلومات أو التوجيهات للمسافرين على متن الطائرة: “الحرب في أوكرانيا جريمة”.

وتابع: “أعتقد أن المواطنين العقلاء سوف يتفقون معي وسيبذلون قصارى جهدهم لوقف ذلك”.

https://twitter.com/TomthunkitsMind/status/1503047568921665536

ووفقًا للدبلوماسي الأوكراني، ألكسندر شيرب، فإن ذلك الطيار يعمل في شركة بوبيدا، وهي شركة تابعة لشركة الخطوط الجوية الروسية إيروفلوت.

وكان الجيش الروسي قد بدأ في 24 فبراير الماضي غزوا للأراضي الأوكرانية، أسماه “عملية عسكرية خاصة”، تسببت في مقتل الآلاف، ونزوح نحو مليوني شخص.

كما خرجت العديد من المظاهرات في روسيا منددة بالحرب في مدن عدة واجهتها قوات الأمن بالعنف والاعتقال.

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