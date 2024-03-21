فيديو.. عبارة "طريفة" لمقاتل من القسام تتصدر السوشيال ميديا

مع كل إصدار توثقه كتائب عز الدين القسام لعملياتها ضد الجيش الإسرائيلي، يتداول رواد مواقع التواصل أي عبارة أو رسالة يوجهها مقاتلو القسام، بدءاً من “حلل يا دويري” إلى “ولعت ولعت”، إلى عبارة أحد مقاتلي القسام المنتشرة منذ أمس “لبس.. اسمع رنلي ع الونش يجي يشيلها”.

ونشرت كتائب القسام، الأربعاء مقطع فيديو لعملية استهداف ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة “ياسين 105” في مدينة الزهراء شمال غرب المحافظة الوسطى في غزة.

ومع انتشار المقطع انتشرت عبارة مقاتل القسام “لبس.. اسمع رنلي ع الونش يجي يشيلها” على منصات التواصل، وتناقل المغردون المشهد مرفقا بعبارات الإشادة

وقال مدونون إن عبارة المقاتل القسامي تدل على أن مقاتلي المقاومة وبعد 6 أشهر من الحرب الإسرائيلية لا يزالون يتمتعون بروح ومعنويات عالية، وأنهم يتصيدون لآليات الاحتلال المتوغلة في غزة بكل ثقة.

وأضاف متابعون أن مقاتلي القسام يواجهون العدو الإسرائيلي بكل ثقة وبسالة، ومؤمنون بقضيتهم، وأنه في كل مرة تنتشر كلماتهم كالنار في الهشيم على منصات التواصل.

"بسم الله .. الله أكبر".. كتائب القسام: مشاهد من استهداف ناقلة جند صهيونية في مدينة الزهراء بالمنطقة الوسطى من قطاع غزة. pic.twitter.com/bNpow8TE7w — رضوان الأخرس (@rdooan) March 20, 2024