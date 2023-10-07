فيديو.. عمليات تسلل برية وبحرية لمقاتلين من غزة داخل إسرائيل

قالت هيئة البث الإسرائيلية إن هناك اشتباكات مع مسلحين فلسطينيين تسللوا إلى الأراضي الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة.

وأظهرت عدة مقاطع فيديو بأن المقاومين استخدموا الجيبات والدراجات النارية والمظلات خلال عملية اقتحام السياج الأمني شرق قطاع غزة.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن عددا من المسلحين الفلسطينيين تمكنوا من التسلل من قطاع غزة إلى داخل الأراضي الإسرائيلية.

من جانبه قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن عدد من المسلحين تسللوا إلى الغلاف من قطاع غزة، ونناشد سكان الغلاف البقاء في منازلهم، مزيد من التفاصيل لاحقا

وقالت مصادر إسرائيلية إن القصف الصاروخي أدى إلى مقتل إسرائيلي في أسدود