السبت 22 ربيع الأول 1445 ﻫ - 7 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فيديو.. عمليات تسلل برية وبحرية لمقاتلين من غزة داخل إسرائيل

منذ 30 دقيقة
مقاتلون من فصائل المقاومة الفلسطينية

مقاتلون من فصائل المقاومة الفلسطينية

A A A
طباعة المقال

قالت هيئة البث الإسرائيلية إن هناك اشتباكات مع مسلحين فلسطينيين تسللوا إلى الأراضي الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة.

وأظهرت عدة مقاطع فيديو بأن المقاومين استخدموا الجيبات والدراجات النارية والمظلات خلال عملية اقتحام السياج الأمني شرق قطاع غزة.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن عددا من المسلحين الفلسطينيين تمكنوا من التسلل من قطاع غزة إلى داخل الأراضي الإسرائيلية.

من جانبه قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن عدد من المسلحين تسللوا إلى الغلاف من قطاع غزة، ونناشد سكان الغلاف البقاء في منازلهم، مزيد من التفاصيل لاحقا

وقالت مصادر إسرائيلية إن القصف الصاروخي أدى إلى مقتل إسرائيلي في أسدود

    المزيد من أخبار العالم

    مسيرات
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    الدفاعات الروسية تحبط هجوما بطائرة مسيرة على موسكو
    إطلاق صواريخ من غزة باتجاه إسرائيل
    رشقات صاروخية من غزة وتسلل عشرات المسلحين للداخل الإسرائيلي
    خريطة الإكوادور
    مقتل متهمين باغتيال مرشح للرئاسة في الإكوادور داخل السجن

    الأكثر قراءة

    الكلية الحربية في حمص
    سوريا.. ارتفاعٌ كبير في عدد قتلى هجوم المسيّرات على الكلية الحربيّة
    الكاتب والأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله
    أكاديمي إماراتي يكشف حقيقة الخلاف الإماراتي السعودي.. وتصريحات خطيرة حول إيران والأسد
    إشكال في منطقة الدورة
    فيديو..إليكم تفاصيل الإشكال الذي وقع في منطقة الدورة!