فيديو.. عملية نوعية ومركبة للقسام شمال بيت حانون

نشرت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس مشاهد من استهداف قوة خاصة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي شمال بيت حانون، بعد استدراجها لكمين محكم بعبوة رعدية.

وأضاف بيان الكتائب أنه تم أيضاً استهداف قوات النجدة خلال محاولتها إنقاذ الجنود المصابين، وبعدها بساعات استكمل مقاتلو القسام مهمتهم في ذات المكان بقنص الجنود الثلاثة الثلاثة الذين عرضت مشاهد قنصهم أمس خلال العملية.

يا قوة الله #عاجل #القسام

استهداف قوة خاصة صهيونية بعد استدراجها لكمين مسبق وإيقاعها مع قوة النجدة بين قتيل وجريح شمال بيت حانون شمال قطاع غزة. pic.twitter.com/J88RxVQaPO — بلال نزار ريان (@BelalNezar) May 23, 2024