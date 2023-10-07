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فيديو.. غارات إسرائيلية تدمر برج "فلسطين" السكني وسط غزة

منذ 18 دقيقة
غارات إسرائيلية تدمر برج "فلسطين" السكني وسط غزة

غارات إسرائيلية تدمر برج "فلسطين" السكني وسط غزة

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استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مساء (السبت 7-10-2023) برج “فلسطين” السكني وسط مدينة غزة بعدة صواريخ ودمرته بشكل كلي، وذلك في سياق الرد على الهجوم الذي شنته حركة حماس على حد زعمها.

ويضم البرج العشرات من المؤسسات الأهلية والشقق السكنية ومئات من السكان.

والجدير بالذكر أنه تم استهداف برج فلسطين من قبل طيران الاحتلال الإسرائيلي في الخامس من آب/ أغسطس 2022، وأدى لتدمير ثمانية شقق سكنية في ذات المبنى وتضرر عدد من المنازل المجاورة.

من جهته قال الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة إنه على تل أبيب أن تقف على رجل واحدة بعد قصف برج سكني في غزة.

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