الخميس 8 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 21 ديسمبر 2023 |
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فيديو.. "غول القسام" تقنص ضابطاً إسرائيلياً شمال غزة

منذ 37 دقيقة
كتائب القسام تقنص ضابطاً إسرائيلياً شمال غزة

كتائب القسام تقنص ضابطاً إسرائيلياً شمال غزة

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نشرت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مقطع فيديو يظهر عملية قنص لضابط إسرائيلي بواسطة قناصة الغول القسامية.

ووفقاً لبيان الكتائب فقد استهدفت عملية القنص ضابطاً إسرائيلياً شرق معسكر جباليا شمال قطاع غزة.

وكانت كتائب عز الدين القسام قد نشرت أمس الأربعاء مقطع فيديو بعنوان “صنعنا بأيدينا ما نحصد به رؤوسكم” استعرضت فيه سلاح الغول وتصنيع طلقات القسام ذاتية التصنيع.

وأظهر الفيديو الذي عرضته الكتائب عبر منصة تلغرام، مشاهد من عملية تصنيع بندقية الغول -التي أطلق عليها هذا الاسم تيمنا بمطورها عدنان الغول- المستخدمة في عمليات قنص الجنود في معارك قطاع غزة.

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