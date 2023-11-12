الأحد 28 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 12 نوفمبر 2023 |
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فيديو.. "فزعٌ حقوقي" إزاء دهس دبابة إسرائيلية جثّة فلسطيني بشكل متعمّد

منذ 8 دقائق
دبابة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي

دبابة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي (رويترز)

المركز الفلسطيني للإعلام
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أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن فزعه وصدمته إزاء تلقيه مقطع فيديو يظهر آلية عسكرية إسرائيلية تدهس بشكل متعمّد جثة فلسطيني بلباس مدني، قضى خلال محاولته النزوح في قطاع غزة.

وذكر المرصد أنّ الفلسطيني كان يحاول عبور الممر الذي أعلن جيش الاحتلال عن تخصيصه -طريق صلاح الدين الرئيسي- لنزوح المدنيين الفلسطينيين من مدينة غزة وشمالها إلى المناطق الجنوب، إلا أنّ الجنود قتلوه بأعيرة نارية ثم داسته الآلية العسكرية بغرض التمثيل بجثته.

وأشار المرصد إلى أنّ طواقمه وثّقت منذ بدء الحرب على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، انتهاكات إسرائيلية عدة، شملت التمثيل بجثث شهداء فلسطينيين والتنكيل والسحل ببعضها والتبول عليها وحتى تقطيع أطرافها.

ويأتي تداول هذا المقطع في وقت دخل فيه عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة أسبوعه السادس مخلفًا أكثر من 11 ألف شهيد و28 ألف مصاب حتى الآن.

وأدى العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة إلى تدمير نحو نصف مبانيها، كما أنه لم يستثن المستشفيات، بل إن الاحتلال قصف العديد منها، فضلًا عن قطع الكهرباء وحتى الأكسجين الذي يحتاجه المرضى.

وكان أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أعلن أمس السبت، توثيق “تدمير أكثر من 160 آلية عسكرية صهيونية تدميرًا كليًا أو جزئيًا منذ بدء العدوان البري” على قطاع غزة.

وأوضح أبو عبيدة -في كلمة مسجلة حصلت عليها الجزيرة- أن الكتائب “دمرت 25 آلية صهيونية خلال الـ48 ساعة الماضية”، مؤكدًا أن دبابات الاحتلال تواجه مقاومة عنيفة واشتباكات ضارية تجبرها على التراجع وتغيير مسار التوغل.

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