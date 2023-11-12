فيديو.. "فزعٌ حقوقي" إزاء دهس دبابة إسرائيلية جثّة فلسطيني بشكل متعمّد

أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن فزعه وصدمته إزاء تلقيه مقطع فيديو يظهر آلية عسكرية إسرائيلية تدهس بشكل متعمّد جثة فلسطيني بلباس مدني، قضى خلال محاولته النزوح في قطاع غزة.

وذكر المرصد أنّ الفلسطيني كان يحاول عبور الممر الذي أعلن جيش الاحتلال عن تخصيصه -طريق صلاح الدين الرئيسي- لنزوح المدنيين الفلسطينيين من مدينة غزة وشمالها إلى المناطق الجنوب، إلا أنّ الجنود قتلوه بأعيرة نارية ثم داسته الآلية العسكرية بغرض التمثيل بجثته.

الأورمتوسطي يعبر عن فزعه من مواصلة قيام إسرائيل بالتمثيل بجثث قتلى فلسطينيين يعرب المرصد الأورومتوسطي عن فزعه وصدمته إزاء تلقيه مقطع فيديو يظهر آلية عسكرية إسرائيلية تدوس بشكل متعمد على جثة قتيل فلسطيني بلباس مدني قضى خلال محاولته النزوح في قطاع غزة.https://t.co/nq4fegm6XQ pic.twitter.com/CeCnKb6bVU — المرصد الأورومتوسطي (@EuroMedHRAr) November 11, 2023

وأشار المرصد إلى أنّ طواقمه وثّقت منذ بدء الحرب على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، انتهاكات إسرائيلية عدة، شملت التمثيل بجثث شهداء فلسطينيين والتنكيل والسحل ببعضها والتبول عليها وحتى تقطيع أطرافها.

ويأتي تداول هذا المقطع في وقت دخل فيه عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة أسبوعه السادس مخلفًا أكثر من 11 ألف شهيد و28 ألف مصاب حتى الآن.

وأدى العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة إلى تدمير نحو نصف مبانيها، كما أنه لم يستثن المستشفيات، بل إن الاحتلال قصف العديد منها، فضلًا عن قطع الكهرباء وحتى الأكسجين الذي يحتاجه المرضى.

وكان أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أعلن أمس السبت، توثيق “تدمير أكثر من 160 آلية عسكرية صهيونية تدميرًا كليًا أو جزئيًا منذ بدء العدوان البري” على قطاع غزة.

وأوضح أبو عبيدة -في كلمة مسجلة حصلت عليها الجزيرة- أن الكتائب “دمرت 25 آلية صهيونية خلال الـ48 ساعة الماضية”، مؤكدًا أن دبابات الاحتلال تواجه مقاومة عنيفة واشتباكات ضارية تجبرها على التراجع وتغيير مسار التوغل.