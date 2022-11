فيديو.. قتل زعيم هندوسي متطرّف بالرصاص في الهند

قُتل زعيم هندوسي متطرّف بالرصاص، الجمعة، في موقع مقدّس للسيخ في الهند، حيث كان يحتجّ على ما وصفه بتدنيس تماثيل دينية، حسبما أعلنت الشرطة.

وقضى سودهير سوري، البالغ من العمر 58 عاماً، والذي نصّب نفسه زعيماً لجماعة دينية أصولية تدعى “شيف سينا”، في مدينة أمريتسار الشمالية موطن المعبد الذهبي، وهو أقدس مزار للسيخ.

والسيخية هي ديانة ظهرت في القرن السادس عشر في شمال غربي الهند، إلى جانب الديانتين الغالبتين في البلاد وهما: الهندوسية والإسلام.

Shiv Sena leader Sudhir Suri who had police protection, was shot dead outside Gopal Mandir in Amritsar. There were also local cops deployed at the spot. #Sudhir #SudhirSuri #BREAKING pic.twitter.com/rW0NELpDCD

— Malika Malhotra (@malhotra_malika) November 4, 2022