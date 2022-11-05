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فيديو.. قتل زعيم هندوسي متطرّف بالرصاص في الهند

منذ 21 ثانية
زغيم هندوسي متطرف سودهير سوري

زغيم هندوسي متطرف سودهير سوري

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قُتل زعيم هندوسي متطرّف بالرصاص، الجمعة، في موقع مقدّس للسيخ في الهند، حيث كان يحتجّ على ما وصفه بتدنيس تماثيل دينية، حسبما أعلنت الشرطة.

وقضى سودهير سوري، البالغ من العمر 58 عاماً، والذي نصّب نفسه زعيماً لجماعة دينية أصولية تدعى “شيف سينا”، في مدينة أمريتسار الشمالية موطن المعبد الذهبي، وهو أقدس مزار للسيخ.

والسيخية هي ديانة ظهرت في القرن السادس عشر في شمال غربي الهند، إلى جانب الديانتين الغالبتين في البلاد وهما: الهندوسية والإسلام.

وقال المسؤول الكبير في الشرطة أرون بال سينغ: “وصل المعتدي إلى المكان وقتله بالرصاص أمام الجميع”، مشيراً إلى أنّ سودهير سوري أصيب بعدّة رصاصات.

وأكد توقيف القاتل، موضحاً أنه كان يحمل سلاحاً مرخّصاً.

وأثار سودهير سوري، الذي قالت وسائل الإعلام المحلية إنه يتمتّع بحماية الشرطة، غضب العديد من السيخ الذين اتهموه بالإدلاء بتصريحات مهينة بشأن عقيدتهم ومجتمعهم.

ووفقاً لتقارير إعلامية، فقد أُطلق عليه الرصاص أثناء احتجاجه على ما قال إنها تماثيل هندوسية مدنّسة عُثر عليها في مكبّ نفايات في المدينة.

وفي عام 2020، قُبض على سودهير سوري بعدما اتهمه أعضاء غاضبون من طائفة السيخ في الهند وخارجها بتشويه سمعة النساء وإيمانهن في مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، وأُدين مرّة أخرى بتهم مماثلة في تموز/يوليو.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

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