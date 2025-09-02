فيديو.. قرية بكاملها تُمحى في جبل مرة إثر انهيار أرضي كارثي غرب السودان

السودان.. البحث عن ناجين بعد الانزلاق الأرضي

أفادت حركة جيش تحرير السودان، اليوم الثلاثاء، إن أكثر من ألف شخص لقوا حتفهم في انهيار أرضي دمر قرية في منطقة جبال مرة غربي السودان، مشيرة إلى أنه لم ينج سوى شخص واحد.

وأضافت الحركة التي يقودها عبد الواحد نور، أن الانهيار الأرضي وقع يوم الأحد إثر هطول أمطار غزيرة.

🚨 كارثة في جبل مره: قرية ترسين كلها غُمرت بالانزلاقات الأرضية.. عدد كبير من الأرواح أزهقت بسبب الأمطار الغزيرة

إنا لله وإنا إليه راجعون… الرحمة والمغفرة لكل ضحايا هذا المصاب الجلل pic.twitter.com/2yImNKkqST — Makkawi Elmalik | مكاوى الملك (@Mo_elmalik) September 1, 2025

ونعت الحركة في بيان، ضحايا قرية ترسين، الذين قضوا نتيجة للانزلاقات الأرضية الكبيرة والمدمرة للقرية الواقعة في وسط جبل مرة.

وأوضحت أن الانزلاقات وقعت بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت في الأسبوع الأخير من شهر أغسطس (آب) المنصرم.

وأضافت أنه وبحسب المعلومات الأولية فإن جميع سكان القرية، ويقدر عددهم بأكثر من ألف شخص، لقوا حتفهم ولم ينج من بينهم إلا شخص واحد فقط.

وأشارت إلى أن منطقة ترسين المنهارة تعد من أشهر مناطق جبل مرة لإنتاج الموالح تسوت بالأرض تماماً. وناشدت الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية والضمير الإنساني الحي المساعدة لانتشال الضحايا.