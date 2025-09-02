الثلاثاء 10 ربيع الأول 1447 ﻫ - 2 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فيديو.. قرية بكاملها تُمحى في جبل مرة إثر انهيار أرضي كارثي غرب السودان

منذ 38 دقيقة
آخر تحديث: 2 - سبتمبر - 2025 7:56 صباحًا
السودان.. البحث عن ناجين بعد الانزلاق الأرضي

السودان.. البحث عن ناجين بعد الانزلاق الأرضي

A A A
طباعة المقال

أفادت حركة جيش تحرير السودان، اليوم الثلاثاء، إن أكثر من ألف شخص لقوا حتفهم في انهيار أرضي دمر قرية في منطقة جبال مرة غربي السودان، مشيرة إلى أنه لم ينج سوى شخص واحد.

وأضافت الحركة التي يقودها عبد الواحد نور، أن الانهيار الأرضي وقع يوم الأحد إثر هطول أمطار غزيرة.

ونعت الحركة في بيان، ضحايا قرية ترسين، الذين قضوا نتيجة للانزلاقات الأرضية الكبيرة والمدمرة للقرية الواقعة في وسط جبل مرة.

وأوضحت أن الانزلاقات وقعت بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت في الأسبوع الأخير من شهر أغسطس (آب) المنصرم.

وأضافت أنه وبحسب المعلومات الأولية فإن جميع سكان القرية، ويقدر عددهم بأكثر من ألف شخص، لقوا حتفهم ولم ينج من بينهم إلا شخص واحد فقط.

وأشارت إلى أن منطقة ترسين المنهارة تعد من أشهر مناطق جبل مرة لإنتاج الموالح تسوت بالأرض تماماً. وناشدت الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية والضمير الإنساني الحي المساعدة لانتشال الضحايا.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

ارتفاع سعر الذهب (تعبيرية)
الذهب يسجل مستوى قياسيًا جديدًا مدفوعًا بضعف الدولار وتوقعات الفائدة
أسرار الصحف
ماذا جاء في أسرار الصحف المحلية؟
ماكسيم بريفو
غزة تحت القصف
بلجيكا تعلن عزمها الاعتراف بدولة فلسطين في اجتماع الجمعية العامة

الأكثر قراءة

هواية الـParagliding
صور.. سقوط شخصين كانا يمارسان الطيران الشراعي
عنصر من حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت
عشاء المخزومي.. نائب أميركي يكشف تفاصيل جديدة عن أموال الحزب
رئيس مجلس النواب نبيه بري في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر
نبيه بري: منفتحون لمناقشة مصير السلاح.. وإسرائيل تجاهلت الورقة الأميركية