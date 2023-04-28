فيديو.. قصف إسرائيلي يطال مركزاً لحزب الله في حمص وسط سوريا

هزّ دوي انفجارات عنيفة أرجاء محافظة حمص وسط سوريا، نتيجة قصف إسرائيلي استهدف مستودعا للذخيرة تابع لحزب الله في مطار الضبعة العسكري، وفقاً لما أكده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأدى القصف إلى اندلاع حرائق كبيرة جنوب مدينة حمص، وتوجهت فرق الإطفاء والدفاع المدني السورية لإطفاء الحرائق المشتعلة.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن مصدر أمني سوري أن الطائرات الإسرائيلية أطلقت عددا من صواريخ جو-أرض من فوق الأراضي اللبنانية، فيما قامت الصواريخ الاعتراضية في سلاح الدفاع الجوي السوري بالتصدي للصواريخ الإسرائيلية.

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