السبت 8 شوال 1444 ﻫ - 29 أبريل 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فيديو.. قصف إسرائيلي يطال مركزاً لحزب الله في حمص وسط سوريا

منذ 38 دقيقة
آخر تحديث: 29 - أبريل - 2023 1:50 صباحًا
غارات إسرائيلية على سوريا

غارات إسرائيلية على سوريا

A A A
طباعة المقال

هزّ دوي انفجارات عنيفة أرجاء محافظة حمص وسط سوريا، نتيجة قصف إسرائيلي استهدف مستودعا للذخيرة تابع لحزب الله في مطار الضبعة العسكري، وفقاً لما أكده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأدى القصف إلى اندلاع حرائق كبيرة جنوب مدينة حمص، وتوجهت فرق الإطفاء والدفاع المدني السورية لإطفاء الحرائق المشتعلة.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن مصدر أمني سوري أن الطائرات الإسرائيلية أطلقت عددا من صواريخ جو-أرض من فوق الأراضي اللبنانية، فيما قامت الصواريخ الاعتراضية في سلاح الدفاع الجوي السوري بالتصدي للصواريخ الإسرائيلية.

ف

    المزيد من أخبار العالم

    الولايات المتحدة وإيران
    شركة أمن بحري: أمريكا صادرت شحنة نفط إيرانية في البحر قبل أيام
    الجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان - أرشيفية
    مستشار الأمن الوطني الإسرائيلي: حزب الله وراء انفجار قنبلة بإسرائيل الشهر الماضي
    أسعار النفط تشهد تقلبات متسارعة
    النفط يرتفع بأكثر من 2% وسط نمو الطلب وانخفاض الإنتاج في أمريكا

    الأكثر قراءة

    جورجينا وكريستيانو رونالدو
    ثروة ضخمة بانتظار جورجينا في حال انفصالها عن رونالدو
    تناول الأطعمة الخالية من الدهون دائمًا يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مستوى الكوليسترول
    خبيرة تغذية تُحذّر: هذه مخاطر الأطعمة الخالية من الدهون
    رونالدو وجورجينا رودريغيز
    جورجينا تخرج عن صمتها.. كيف ردّت على إشاعات خلافها مع رونالدو؟