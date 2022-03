فيديو.. قصف روسي يدمر مطار فينيتسيا وسط أوكرانيا “بالكامل”

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن قصفا صاروخيا روسيا دمر مطار فينيتسيا وسط أوكرانيا “بالكامل”، الأحد.

وقال زيلينسكي: “لقد بلغت للتو أن ضربة صاروخية استهدفت فينيتسيا. 8 صواريخ. لقد دمر المطار بالكامل”، وفقما نقلت “فرانس برس”.

ونشرت صفحة البرلمان الأوكراني الرسمية على “تويتر” مقطع فيديو يظهر تصاعد ألسنة اللهب العملاقة والدخان الأسود من المطار بعد استهدافه.

وقالت الصفحة في تعليق مصاحب للمقطع: “قصف صاروخي على فينيتسيا باستخدام 8 صواريخ، المطار دمر تماما”.

وتابعت: “الرئيس (فولوديمير زيلينسكي) دعا العالم لفرض حظر جوي فوق أوكرانيا ومدها بالطائرات”.

‼️ Urgent appeal by President @ZelenskyyUa: a missile strike on #Vinnytsia consisted of eight missiles; the airport is completely destroyed.

The President called on the world to close the skies over #Ukraine and provide Ukraine with aircraft. pic.twitter.com/0s8nUneRZP

