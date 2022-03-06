فيديو.. قصف روسي يدمر مطار فينيتسيا وسط أوكرانيا “بالكامل”

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن قصفا صاروخيا روسيا دمر مطار فينيتسيا وسط أوكرانيا “بالكامل”، الأحد.

وقال زيلينسكي: “لقد بلغت للتو أن ضربة صاروخية استهدفت فينيتسيا. 8 صواريخ. لقد دمر المطار بالكامل”، وفقما نقلت “فرانس برس”.

ونشرت صفحة البرلمان الأوكراني الرسمية على “تويتر” مقطع فيديو يظهر تصاعد ألسنة اللهب العملاقة والدخان الأسود من المطار بعد استهدافه.

وقالت الصفحة في تعليق مصاحب للمقطع: “قصف صاروخي على فينيتسيا باستخدام 8 صواريخ، المطار دمر تماما”.

وتابعت: “الرئيس (فولوديمير زيلينسكي) دعا العالم لفرض حظر جوي فوق أوكرانيا ومدها بالطائرات”.

‼️ Urgent appeal by President @ZelenskyyUa: a missile strike on #Vinnytsia consisted of eight missiles; the airport is completely destroyed.

The President called on the world to close the skies over #Ukraine and provide Ukraine with aircraft. pic.twitter.com/0s8nUneRZP — Verkhovna Rada of Ukraine (@ua_parliament) March 6, 2022

وجاء الإعلان عن تدمير المطار بالتزامن مع فشل المحاولة الثانية لإجلاء سكان من مدينة من ماريوبول الساحلية جنوبي أوكرانيا، والمحاصرة منذ أسبوع، بسبب استمرار القصف الروسي، وفق ما أعلنه أنطون هيراشينكو، مستشار وزارة الداخلية الأوكرانية.

وكان من المقرر بدء عمليات الإجلاء ظهر اليوم بالتوقيت المحلي (العاشرة صباحا بتوقيت غرينتش) وحتى التاسعة مساء، حسبما أعلنت السلطات العسكرية الأوكرانية في وقت سابق اليوم.

وأشار هيراشينكو إلى أن عمليات الإجلاء على طول الممرات الإنسانية المحددة توقفت بسبب استمرار الهجوم.

وأضاف على موقع “تيليغرام”: “لا يمكن تواجد ممرات خضراء هناك لأن عقل الروس المريض فقط هو الذي يقرر متى يبدأ إطلاق النار، وصوب من”، حسبما نقلت “الأسوشيتد برس”.

وانهارت هدنة مماثلة يوم السبت، والتي كانت مقررة في ماريوبول، ومدينة فولنوفاكا المجاورة، ما أدى لمحاصرة السكان وسط مزيد من القصف المدفعي والجوي الروسي.