الأربعاء 8 رجب 1443 ﻫ - 9 فبراير 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فيديو.. قوات إسرائيلية خاصة تغتال 3 مقاومين في نابلس

منذ 16 ساعة
عناصر من الجيش الإسرائيلي- أرشيفية

عناصر من الجيش الإسرائيلي- أرشيفية

A A A
طباعة المقال

أعلنت وزارة الصحة عن استشهاد 3 مواطنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في نابلس.

وبدورها، أعلنت الصحة الفلسطينية عن استشهاد (3) مواطنين، أطلق الاحتلال النار عليهم في نابلس.

وأفادت مصادر محلية أن قوة من جيش الاحتلال أطلقت النار بشكل مباشر على 3 شبان داخل مركبة في منطقة المخفية بنابلس في الضفة الغربية المحتلة.

وانسحبت القوة الخاصة بعد تأكدها من استشهاد من بداخلها.

وذكرت مصادر محلية أن الشهداء الثلاثة هم إبراهيم النابلسي، وأدهم مبروك، ومحمد الدخيل، وهم من المطلوبين للاحتلال منذ فترة.

من جانبه، أعلن جهاز “الشاباك” الاسرائيلي، رسميا عن اغتيال الثلاثة ناشطين الفلسطينيين.

وقال في بيان له: “في أعقاب نشاط استخباراتي وعملياتي مشترك لجهاز الأمن العام و الجيش الإسرائيلي ووحدة اليمام، تم اغتيال “خلية نضالية” من منطقة نابلس، وهي مسؤولة عن سلسلة عمليات إطلاق نار في المنطقة استهدفت قوات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الأسابيع الأخيرة.‬

    المزيد من أخبار العالم

    البيت الابيض
    البيت الأبيض يكشف: بايدن سيتحدث مع ماكرون قريبا
    الامم المتحدة
    حل المجلس الأعلى للقضاء… الأمم المتحدة تحذر الرئيس التونسي
    السيسي
    أول قبطي رئيسا للمحكمة الدستورية في مصر

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الطفل ريان
    كلمات تدمي القلب.. فيديو يوثق آخر كلمات الطفل المغربي “ريان” قبيل وفاته
    الدولار
    كم سجل الدولار الأسود صباح اليوم؟
    جبران باسيل
    باسيل يلجأ إلى سلاح انتخابي جديد… تجنيد ممثلين وفنانين للقيام بحملته الانتخابية