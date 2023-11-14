فيديو.. قوات الإحتلال تستهدف مستشفى في طولكرم بالغاز والمرضى يختنقون

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الثلاثاء أن القوات الإسرائيلية استهدفت مدخل مستشفى في طولكرم بالضفة الغربية بقنابل الغاز، مما تسبب في إصابات بالاختناق بين صفوف المرضى والطواقم الطبية.

كما أضافت أن القوات الإسرائيلية استهدفت بقنابل الغاز مدخل الطوارئ بمستشفى ثابت ثابت الحكومي في طولكرم.

وعرضت الوزارة في صفحتها على فيسبوك لقطات فيديو للمدخل تُظهر الغاز في المنطقة التي تقف فيها سيارات الإسعاف.

استشهاد 8 فلسطينيين

واستشهد ثمانية فلسطينيين في اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي في طولكرم ومخيّمها الثلاثاء، بحسب ما أعلنه مدير مستشفى محلّي ووزارة الصحة في إطار حملة عسكرية على طولكرم.

وأكد أمين خضر، مدير مستشفى “ثابث ثابت” استشهاد خمسة شبان “تتراوح أعمارهم بين 21 و29 عاماً خلال عملية نفّذها الجيش في مدينة طولكرم ومخيّم طولكرم للاجئين الفلسطينيين.

كما أكدت وزارة الصحة في بيان لاحق ارتفاع عدد الشهداء في المدينة إلى سبعة.

ثم قالت الوزارة في بيان منفصل إنها تبلغت من الهيئة العامة للشؤون المدنية المسؤولة عن التنسيق مع الجانب الإسرائيلي باستشهاد شاب ثامن قرب مدخل بلدة بيت عينون بالخليل، فجر اليوم.