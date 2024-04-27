فيديو جديد للقسام: الضغط العسكري الإسرائيلي قتل عشرات الأسرى

بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس مقطعا مصورا لأسيرين لديها يطالبون حكومة بنيامين نتنياهو بالإفراج عنهم ويحذرون من تداعيات القصف على حياتهم.

وفي حين قالت القسام إن “الضغط العسكري أدى لمقتل عشرات الأسرى الذين بأيدينا وحرم البقية من الاحتفال بعيد الفصح مع أعزائهم”، طالب أسير لدى القسام حكومة نتنياهو بالمرونة في المفاوضات من أجل التوصل إلى صفقة قريبة” قائلا “نعيش أوضاعا صعبة تحت القصف العنيف”، وأضاف “نشعر أحيانا أنكم تخليتم عنا”.

كما قال أسير لدى كتائب القسام للإسرائيليين “آمل أن تستمروا في المظاهرات من أجل أن تكون هناك مفاوضات تفضي لصفقة وأريدكم أن تبذلوا كل ما في وسعكم للضغط على الحكومة بكل الطرق الممكنة”.

وأكدت القسام في الشريط المصور، أن ما يطلق عليه قادة الإحتلال “الضغط العسكري”، فشل في استعادة بقية الاسرى، وقتل العشرات.

وتواصل المقاومة الفلسطينية تصديها للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مستهدفة تجمعات جنود العدو الصهيوني وآلياتها المتوغلة في قطاع غزة، وفي منطقة الغلاف.

#عاجل قناة القسام تنشر فيديو جديد

الضغط العسكري أدى إلى مقتل عشرات الأسرى الذين بأيدينا وحرم البقية من الاحتفال بعيد الفصح مع أعزائهم

הלחץ הצבאי הוביל להרג עשרות השביויים שביידנו ומנע משאר השבויים לחגוג הפסח עם יקריהם#الوقت_ينفد#הזמן_אוזל#حكومتكم_تكذب #ממשלתים_שקרנית pic.twitter.com/BLDm2Ia57j — بلال نزار ريان (@BelalNezar) April 27, 2024