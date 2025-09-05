فيديو.. كتائب القسام تبث كلمة لأسير إسرائيلي يتجول داخل غزة

بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الجمعة5\9\2025 تسجيلا يظهر أسيرا إسرائيليا يتجول داخل سيارة بين ركام المنازل المدمرة في مدينة غزة التي تهدد إسرائيل باحتلالها بالكامل.

ويعود الفيديو للأسير غاي دلال، مشيرا إلى أن الفيديو تم تسجيله يوم الـ28 من أغسطس/آب الماضي في مدينة غزة.

وحمل فيديو القسام الجديد عنوان “أعتقد أننا أسرى لدى حماس، لكن الحقيقة أننا أسرى لدى حكومتنا لدى نتنياهو وبن غفير وسموتريتش”، إذ حمل الأسير المسؤولية للحكومة الإسرائيلية التي “لا تهتم لمقتل الجنود والأسرى”.

وقال غادي دلال إنه مرعوب من فكرة هجوم الجيش الإسرائيلي على مدينة غزة، محذرا من موته وبقية الأسرى بعد تأكيد عناصر القسام أنهم لن يتحركوا من المدينة.

وأضاف “هذا يعني أن الأسرى سيموتوا. هذا يعني أمر واحد، أنني وأكثر من 8 من أصدقائي، 8 من مواطني إسرائيل سوف نموت هنا”.

وأشار إلى أن “الانفجارات وإطلاق النار لا يتوقف في مدينة غزة، كما تحلق الطائرات فوقنا”، معربا عن خشيته وخوفه الشديدين من اقتراب الجيش من أماكن احتجازهم.

وعلى صعيد المعاناة التي أفرزتها الحرب، قال غاي دلال إنه لا يصدق أنه ما زال على قيد الحياة بعد 22 شهرا من الأسر، مشيرا إلى ظروف قاسية يعيشها الأسرى المحتجزين في ظل سياسة التجويع ضد سكان قطاع غزة.

كما وجه الأسير الإسرائيلي شكرا لم يخلُ من سخرية إلى رئيس وزرائه بنيامين نتنياهو، إذ قال “سمحت لنا أخيرا بتناول الخبز وبعض الجبن والأندومي لكي تمنحنا بعض الطاقة لنظل على قيد الحياة، في وقت يتمتع فيه نجلك يائير في ميامي الأميركية باللحوم المشوية”.

وأكد أن نتنياهو والوزيرين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش يكذبون طوال الوقت “فهم لا يريدوننا أن نعود”.

كما تضمن الفيديو لقاء غاي دلال مع أسير آخر بمدينة غزة -دون الإشارة لاسمه- قرب مقر الصليب الأحمر في مدينة غزة، حيث تبادلا الحديث وسط تأكيدهما أن ما يجري “لا يمكن استيعابه”.

كتائب القسام تنشر: اعتقدنا أننا أسرى لدى حماس؛ لكن الحقيقة أننا أسرى لدى حكومتنا لدى نتنياهو وبن غفير وسموترتش.. الوقت ينفد…

הזמן אוזל..

Time Is Running Out… pic.twitter.com/scATyiRTNL — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) September 5, 2025

وطالب الأسير دلال الأسرى السابقين بالحديث عن معاناتهم، وكذلك ناشد الإسرائيليين بالتظاهر بقوة وافتعال الفوضى وخلق مشاكل للحكومة من أجل إطلاق سراح الأسرى ووقف الحرب على غزة، في حين ختمت القسام الفيديو بوسم “الوقت ينفد”.

على صعيد متصل، قالت القناة الـ14 الإسرائيلية إن العملية العسكرية في مدينة غزة ستبدأ الأسبوع المقبل بغارات جوية وبعدها العملية البرية، مضيفة أن الجيش سيصدر في الأيام المقبلة بلاغا بإجلاء سكان مدينة غزة إلى جنوب القطاع.

وتقدر تل أبيب وجود 48 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، في حين يقبع بسجونها نحو 11 ألفا و100 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، قتل العديد منهم.