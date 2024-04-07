فيديو.. كتائب القسام تتوعد جيش الاحتلال: كلما دخلتم غزة ستحترقون في أزقتها

توعدت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأحد 7 نيسان/أبريل 2024، الجيش الإسرائيلي باستهدافه مجدداً في حال معاودته الدخول إلى قطاع غزة.

جاء ذلك في رسالة مصورة مقتضبة نشرتها الكتائب باللغتين العربية والعبرية، تزامنًا مع إعلان وسائل إعلام عبرية انسحاب قوات إسرائيلية من خان يونس جنوبي القطاع.

وقالت القسام “قد تكونون قادرين على دخول شوارع غزة، لكنكم ستحترقون في أزقتها كل مرة بعزم مقاتلينا الأشداء”.

ونشرت الكتائب مع نص الرسالة مشاهد سابقة لالتحام مقاتليها مع قوات إسرائيلية متوغلة داخل القطاع، واستهدافهم آليات الجيش الإسرائيلي.

وفي وقت سابق الأحد، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن “الفرقة 98 بألويتها الثلاثة، انسحبت من خان يونس الليلة الماضية بعد انتهاء العملية هناك، بعد قتال دام 4 أشهر”.

وأضافت أنه لم يتبق في غزة سوى لواء واحد فقط، هو لواء “ناحال”، الذي يتولى مهمة تأمين الممر (أقامه الجيش الإسرائيلي لقطع الشمال عن الجنوب) لمنع سكان غزة من العودة إلى شمالي قطاع غزة.

وبدأت العملية العسكرية الإسرائيلية في خان يونس برًّا في 3 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بهدف استعادة المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس، إلا أن الجيش الإسرائيلي ووفق مزاعمه بالانسحاب، يكون قد خرج من المدينة دون تحقيق أهدافه.