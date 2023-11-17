فيديو.. كتائب القسام تستهدف الجيش الإسرائيلي بالقنص وقذائف الياسين

نشرت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس مشاهد لعناصر تابعين لها يستهدفون جنودا إسرائيليين في بلدة بيت حانون شمال قطاع غرة بمختلف أنواع الأسلحة.

ويظهر في الفيديو الذي نشرته كتائب القسام عبر حسابها على تليغرام، وتداولته حسابات عدة على منصات التواصل، استهداف مجموعات من الجيش الإسرائيلي في أكثر من منطقة، بقذائف الياسين-105، وكذلك عبر عمليات القنص المباشر.

🚨القسام🚨 مشاهد من استهداف مجاهدي القسام القوات المتوغلة في بيت حانون شمال القطاع #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/2YrST97Fmi — رؤى لدراسات الحرب (@Roaastudies) November 17, 2023

في سياق متصل، كشفت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس عن قيامها بنقل عدد من الأسرى المحتجزين لديها لمراكز الرعاية لتلقي العلاج بسبب خطورة وضعهم الصحي وحفاظاً على حياتهم، وذلك في معرض ردها على ادعاءات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وجاء في بيان الكتائب: “رداً على كذب نتنياهو والناطق باسم جيشه حول وجود أسرى صهاينة في المستشفيات، لقد نقلنا عدداً منهم لمراكز الرعاية لتلقي العلاج بسبب خطورة وضعهم الصحي وحفاظاً على حياتهم، وذلك حصل مؤخراً مع المحتجز “آريه زالمن زدمانوفتش” بطاقة رقم 0010185791 الذى تلقى الرعاية المكثفة وبعد تعافيه أُعيد لمكان احتجازه وتوفي بسبب نوبات الهلع جراء القصف المتكرر حول مكان احتجازه، وسننشر مادة توثق ذلك”.